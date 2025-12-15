噁！男子候診間對6歲女童三度露鳥問「要不要摸」 法官出手了

黃姓成年男今年農曆大年初九到桃園龜山復健診所物理治療時，見6歲女童獨自在診間看書，短短12分鐘內，三度趁機對女童露鳥，不僅要她看甚至問她「要不要摸」，桃園地院審結，將他依對未滿十四歲女子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑3年8月，本案可上訴。

犯罪事實指出，黃姓成年男子明知被害女童案發時未滿7歲，為未滿14歲女子，竟利用他前往桃園龜山區某復健診所物理治療時，看到女童身旁並無大人陪同，為逞己私慾，仍於今年2月6日下午4時9分起，接連在診所內的廁所及書櫃前，連續3次裸露生殖器，迫使女童觀看，還問女童「要不要摸」，對女童強制猥褻行為得逞。案發後，女童父親報警處理。

法院審理時，黃男坦承曾在診所書櫃前裸露下體2次，但他否認於廁所前的犯行，辯稱裸露下體是為了「給護理師看」，並非針對女童；辯護人也主張，被告行為應屬公然猥褻，認為女童只是偶然經過，並未成為特定性客體，也未違反女童的性自主決定權，事後也未對她的生活造成任何影響，不該以強制猥褻論罪。

法院審理認為，女童於警詢、偵查及審理中證述一致，明確指認黃男曾在廁所前及書櫃前不僅對她裸露生殖器，竟撫摸著下體，出言要她看，頻頻追問「妳看到了嗎」、「要不要摸」。相關說法有診所監視器畫面佐證，可見被告於短時間內多次接近女童，且現場並無他人，顯非偶發行為。

合議庭認為，女童年僅6歲與被告素不相識，無誣陷動機，女童的證述具有高度可信性，另外，提告的女童父親未接受被告的調解請求、也未提出刑事附帶民事訴訟，可見得告訴人並非為請求民事賠償而誣陷被告。

經查，被告黃男於準備程序及審理中自陳，案發當時在玩手機遊戲，因為遊戲角色穿著暴露，一時興起裸露下體等語，足見被告是為了滿足自身性慾，而對女童於密接時間、地點，先後對她裸露生殖器3次，迫使她觀看而女童於案發當時未滿7歲、體形嬌小，被告則為成年男子具有體型優勢，足認被告讓女童處於無助而難以反抗或難以逃脫的狀態，迫使女童看他的性器官，以滿足自身性欲行為，縱使被告與女童無肢體接觸，仍已足以壓抑女童的性自主決定權。

至於辯護人稱，事後未對女童產生影響，合議庭認為，女童對此事於偵查中明確證稱「感覺很奇怪，想說為什麼要這樣子；我覺得被欺負，被告應該要進步一點等語」，足見女童案發時對被告的行為感到困惑甚至感受被欺負，被告利用自身成年男子體型優勢、利用女童年紀尚幼不及當場呼喊，對她露出小雞雞，顯然已違反女童的性意願，並將她當作性客體滿足自身性欲甚明。