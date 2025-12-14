他曾拍親密影片且女友從未告知真名 分手4年遭控偷拍傳網公布個資

陳姓男子4年前曾與一名女子短暫交往，並在女方同意下拍攝2人性愛影片，交往期間女子從未告知真實姓名；4年後他遭女方指控有一段影片未經同意、而且被上傳到網站公布女子姓名，陳始終堅稱均有詢問獲得同意，且都是用女子手機，他沒有檔案，台南地院判決無罪。

判決書引用檢方起訴指出，台南市陳姓男子與前女友在2020年4月至7月間短暫交往，陳曾經獲得女方同意，以手機拍下2人的性愛影片；之後第二次則未詢問女方逕行拍攝，2人分手後即未再連絡，直到去年11月8日晚間10時許，陳將性愛影片傳到「5F自拍」色情網站。

檢方指控，陳不但將2段影片上傳，還公開女子姓名及照片，陳涉犯刑法散布未經他人同意攝錄性影像罪及個人資料保護法非法利用個人資料罪嫌等；偵訊時，陳否認犯行，他承認有拍攝影片，但都是經女方同意，且是用女方手機拍的，他根本沒有檔案，也沒上傳影片。

合議庭指出，檢方以影片中，從陳身上的痣、床上擺放娃娃、棉被圖樣等特徵，可確認是陳與女子間的性影像，除了陳，沒有其他人持有檔案，足認是陳所為；但合議庭當庭勘驗2段性影像結果，認為與原始拍攝影像不同，而是組合不同的照片及影像後製而成。

合議庭表示，陳姓男子承認部分影像是他拍攝，但有些性器官交合部分特寫的畫面不是他拍的，由於這些特寫畫面別無其他特徵可比對，亦無其他事證足以佐證同樣是陳拍攝的性愛影片，因此在影片部分，僅能認定去除特寫部分後的影像，是陳所拍攝。

另外，女子雖指控陳姓男子第二次拍攝沒有經過她同意，而且陳是用自己的手機拍的；但陳堅詞否認，始終表示所有影片都是經女方同意，且因顧慮影片有外流風險，他都使用女方手機，且從來沒有取得檔案，考量女子承認曾經同意陳拍攝，陳的辯解並非全然無據。

合議庭再以女子出庭時曾證稱，她和陳短暫交往半年期間，陳並不知道她的真實姓名，她也不記得後來分手的原因，不過分手時並無任何爭執、糾紛或不愉快，後來也沒有再聯絡；可見2人毫無嫌隙或宿怨，陳並無在分手約4年後，再無故上傳性影像的動機與誘因。

合議庭考量，犯下本案的人，特別以文字標示「反差婊○○○（即女子全名）」等負面評價詞句，足見應是對女子有不滿情緒的人所為；陳除了原本就不知道女子真實姓名，也沒有證據證明陳在分手後懷有深刻敵意或怨忿，而刻意查得女子姓名後上傳影像。