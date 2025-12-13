8度伸狼爪！禪修班成員下藥性侵師弟 中台禪寺：去年獲報即緊急開會

中台禪寺。圖／聯合報系資料照

中台禪寺發生禪修班學員性侵案，寺方今天說明，去年接獲精舍回報，有居士反映回山擔任義工期間疑遭性騷擾，寺方隨即召開緊急會議，全力關懷並協助被害者，並在尊重其意願下，支持循法律途徑處理。

李姓男子參加中台禪寺襌修班，卻在師弟飲料中摻入FM2，趁對方昏睡猥褻性侵，還用手機全程錄影，連續犯案8次，遭南投地方法院判刑7年4個月。

中台禪寺指出，去年接獲精舍回報後，因被害人身心狀況出現異常，疑似遭遇不當對待與性騷擾情事。寺方即刻啟動內部通報機制，召開緊急會議，並由相關人員第一時間與被害者接觸，了解狀況並提供關懷。

寺方表示，在尊重被害者隱私與意願前提下，已明確告知可配合需求，提供一切必要協助。被害者一度希望保護個人隱私，但考量情事重大，寺方仍建議其與家庭成員共同商議，最終決定循法律途徑處理，寺方也表達全力支持。

中台禪寺強調，事件發生後，即刻公告禁止加害人進入道場或參加任何活動。並再次重申，所有義工與學員必須嚴守法律及道場規定，回山期間須遵守作息，晚間10點後準時熄燈休息，不得在外逗留或閒談。

