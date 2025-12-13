手機發現丈夫與小三床上全裸玩樂照 人妻怒告2人獲判賠40萬

人妻手機發現丈夫與小三床上全裸玩樂照，怒告2人獲判賠40萬。示意圖／AI生成

基隆一名人妻發現丈夫有「小三」後，要求對方切斷不正常關係，她丈夫與小三曾切結不再聯絡，沒想到事後人妻在丈夫手機發現兩人同床共枕、全裸玩樂照片而氣炸，小三竟還「侵門踏戶」跑到她住處叫囂、騷擾，她提告丈夫和小三求償精神撫慰金，法官判決兩人侵害配偶權，須連帶賠償人妻40萬元。

基隆地院判決書指出，一名人妻提告丈夫與「小三」侵害配偶權，求償120萬元，她主張與丈夫結婚7年多，與小三有不倫戀，她查知後，被告兩人曾在去年2月書面切結不再聯絡，但雙方仍持續保持不正當男女交往關係，丈夫多次留宿小三家中而發生性行為。

人妻在丈夫手機相簿發現他與小三有同床共枕、衣不蔽體、全裸玩樂等行為照片，已逾越普通朋友社交往來，侵害配偶關係情節重大，造成她受有精神上痛苦。人妻還指控小三傳送騷擾、脅迫、恐嚇等文字給她，並前往她住處拍門叫囂大喊、多次於半夜致電。

判決書指出，原告的丈夫未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀做任何聲明或陳述。

小三則說，原告提出的照片是原告丈夫擅自拍攝其身體隱私部位，侵害其隱私權，並無證據能力，是原告丈夫刻意主動接近她所引發，他騙她與原告感情不睦、已經在談離婚、分居等語，目前失業，原告主張的慰撫金金額過高。

法官審理指出，原告丈夫與小三有親密的互動往來，並於對話紀錄中提及發生性行為的過程，逾越一般社會通念所認知普通朋友社交往來的行為，破壞原告婚姻共同生活的圓滿、安全及幸福，且情節重大，應負共同侵權行為連帶損害賠償責任。