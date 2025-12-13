聽新聞
0:00 / 0:00
見女驗光師穿短裙起色心 眼鏡男偷拍裙底下場慘了
新北市劉姓男子今年8月到眼鏡行，見轉身背對替他清洗眼鏡的年輕女驗光師穿著短裙，身材太火辣，涉持手機偷拍裙底風光挨告，新北地檢署日前依未經他人同意，無故以照相方式攝錄性影像罪嫌起訴。
起訴指出，49歲無業的劉姓男子今年8月25日下午4時許，前往新北市1間全國連鎖眼鏡行，向女驗光師表示，希望可以提供免費清洗眼鏡服務。
年僅24歲女驗光師不疑有他，接下劉男眼鏡後，便轉身背對著劉男，將眼鏡放入清洗眼鏡專用的超音波清洗機內，豈料，劉見轉身背對替他清洗眼鏡的年輕女驗光師穿著短裙，身材太火辣，涉持手機偷拍裙底風光。
受害女驗光師雖背對著劉男，卻從掛在店內牆壁上鏡子，察覺到劉男持手機由下往上涉嫌偷拍，但礙於店內無其他同事，顧及自身安全考量，等劉男離開後才請店長協助調閱店內監視器，發現確遭偷拍2次怒報警處理。
警方調閱店外監視器循線查出劉男住在新北市中和區，今年9月初持搜索票上門逮人並查扣犯案用手機1支。劉男坦承偷拍犯行且事後十分懊悔，並表示拍完不久便將偷拍畫面刪除。新北地檢署日前依未經他人同意，無故以照相方式攝錄性影像罪嫌起訴劉男。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言