見女驗光師穿短裙起色心 眼鏡男偷拍裙底下場慘了

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市劉姓男子今年8月到眼鏡行，見轉身背對他清洗眼鏡的女驗光師穿短裙太火辣，涉持手機偷拍裙底風光挨告，新北地檢署日前依法起訴。示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

新北市劉姓男子今年8月到眼鏡行，見轉身背對替他清洗眼鏡的年輕女驗光師穿著短裙，身材太火辣，涉持手機偷拍裙底風光挨告，新北地檢署日前依未經他人同意，無故以照相方式攝錄性影像罪嫌起訴。

起訴指出，49歲無業的劉姓男子今年8月25日下午4時許，前往新北市1間全國連鎖眼鏡行，向女驗光師表示，希望可以提供免費清洗眼鏡服務。

年僅24歲女驗光師不疑有他，接下劉男眼鏡後，便轉身背對著劉男，將眼鏡放入清洗眼鏡專用的超音波清洗機內，豈料，劉見轉身背對替他清洗眼鏡的年輕女驗光師穿著短裙，身材太火辣，涉持手機偷拍裙底風光。

受害女驗光師雖背對著劉男，卻從掛在店內牆壁上鏡子，察覺到劉男持手機由下往上涉嫌偷拍，但礙於店內無其他同事，顧及自身安全考量，等劉男離開後才請店長協助調閱店內監視器，發現確遭偷拍2次怒報警處理。

警方調閱店外監視器循線查出劉男住在新北市中和區，今年9月初持搜索票上門逮人並查扣犯案用手機1支。劉男坦承偷拍犯行且事後十分懊悔，並表示拍完不久便將偷拍畫面刪除。新北地檢署日前依未經他人同意，無故以照相方式攝錄性影像罪嫌起訴劉男。

眼鏡 偷拍 監視器

