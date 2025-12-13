誆「性愛扭轉因果」 台中神棍硬上女信徒15年...刑罰加總長達168年

台中劉姓男子接手「西方如來寺」自稱老師，誆母親過世成佛名號「無量金菩薩」，15年來借消災解厄趁5位女信徒罹癌、感情不順，佯稱得和他「修Ｘ（性交）」扭轉因果還逼簽「性愛同意書」，有女信徒淚訴「活在恐懼絕望中」，法院一審僅判劉10年，二審認過輕撤銷改判16年，仍可上訴。

台中地檢起訴指出，劉男（65歲）2009年接手過世母親創設的「西方如來寺」 ，對外稱媽媽升天成佛，名號「無量金菩薩」，可替佛堂信徒求財、消災解厄，自己擔任佛堂釋法師父兼桌頭。

檢方查，劉要信徒尊稱他「老師」、將其視為「無上之主」，凡事要依他指示才能扭轉個人因果，若違反會惹來厄運，並自稱會「他心通法」神力，能窺見他人內心所想、因果命運。

劉卻利用女信徒感情、健康或經濟不順時，約到佛堂一對一諮詢，誆騙女子要「以愛老師為練習」、「和老師修Ｘ（性行為）」才是愛及信任最快傳達方式。

有女信徒因乳癌上門求助，劉向她誆稱，無量金菩薩轉達妳會病重、兒子成同性戀，要和他性交、要生情愛因果才能改變，並命他寫一張「性愛同意書」記載性交都是自願等。

還有女信徒想挽回前男友，劉就騙「妳這輩子紅顏薄命，會當酒家女早死」，要從「老師」身上學習和男人相處，15年來5名女子性侵多達58次；有女信徒稱，因菩薩說要孝順老師就送劉1輛黑色賓士，長期供養佛堂，好幾度被迫和劉性交。

檢方認為，劉以宗教名義惡意玩弄人生不順的多位女信徒，將自己塑造為「神」接受供養，犯罪長達15年，性交後還對羞辱女信徒說「和你修X很無聊」、「難怪妳老公出去外面找女人」等語羞辱，視對方性自主如無物，依強制性交罪嫌起訴他，建請法院從重量刑。

台中地院一審依48個強制性交等罪，各判劉3年至4年不等，合併應執行10年；檢方不服上訴，主張劉犯48罪，刑罰加總最長高達168年11月，一審僅訂應執行10年，顯然過輕，難謂罰當其罪，且劉犯行長達15年，造成被害人一輩子傷痛，應撤銷改判。

劉同樣上訴，表示認罪坦承、態度良好，無法和3名被害人和解是因對方提出600、800及1000萬元和解金額過高，認為一審判刑過重。

台中高分院二審查，劉男利用宗教趁女信徒人生遭逢重大危難時性侵，還無視對方拒絕，要求女子模仿A片內容和他性交，怕被發現還命女子簽性愛同意書，可見他手段十分惡劣，有被害人直言，劉對她無止盡勒索，遭劉霸凌、言語羞辱，活在恐懼絕望中。