快訊

天氣變冷…泡腳超過20分鐘要小心！暖暖包怎麼貼才安全？中醫師說了

涉虐打15歲柯基犬「秋刀魚」 手搖店老闆到案了

靠行糾紛！高雄「小黃」氣炸衝撞車行…司機車內引火受傷

至少5人受害！遭「AI換臉」成裸女 高雄員警被記過調職

聯合報／ 記者林保光巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市警界傳偷拍報案女性醜聞，三民一警分局一名年輕男員警將前來報案、製作筆錄的女性偷拍後利用AI「換臉」合成裸體性影像，被其中一名被害女性發現後向警方陳情才揭發，至少5人受害，事發後該名員警遭記大過調職，目前案件已送高雄地檢署偵辦。

三民一警分局表示，事發在去年12月接獲被害人陳情後，發現員警疑有不當蒐集民眾照片資料之嫌，違反個資使用情形，警方立即主動報請高雄地檢署指揮，並查扣該員手機，同時立即核予大過1次，並調整服務地區，從重追究相關人員考核監督不周責任。

據了解，該名年輕員警平時個性獨來獨往，卻在去年處理一件家暴案件時，被受害女性發現他行跡詭異，因此向警方陳情，警方扣下該名員警手機後，赫然發現他手機中有許多AI換臉的裸露性影像，至少有5名女性受害。

其中一名被害人直到近日收到高雄地檢署傳票，才得知自己2年前到警局報案時，遭當時製作筆錄的該名員警偷拍，並把她合成「裸女」，且她出庭後更發現，收到傳票的被害女性不只一人。

不少網友質疑是否已經有大量被害女性的AI裸體換臉色情片，已經藉由「創意私房」這樣的色情平台外流出去。

另一名被害女性也經由社群平台聯繫，稱自己只是到派出所借用洗手間就被偷拍，筆錄時留下的正面照也被該名員警不當使用，表示將附帶民事訴訟求償，更希望聯合被害人共同聘請律師。

高雄地檢署。圖／本報資料照
高雄地檢署。圖／本報資料照

偷拍 被害人

延伸閱讀

變態男警密錄器偷拍女性 多人受害被換臉合成AI裸女

鴻海砸159億高雄蓋旗艦總部 將創200億年產值

高雄沿海違規籠具 茄萣、永安與彌陀查獲394個

高雄「青鳥」遭判刑 當街嗆要開槍「雙罷劫」罷免連署

相關新聞

變態男警密錄器偷拍女性 多人受害被換臉合成AI裸女

高雄市警界傳變態醜聞，傳出有男警利用密錄器大量偷拍前來報案、製作筆錄的女性，再將這些女性的臉利用AI「換臉」合成裸體性影...

誆「性愛扭轉因果」 台中神棍硬上女信徒15年...刑罰加總長達168年

台中劉姓男子接手「西方如來寺」自稱老師，誆母親過世成佛名號「無量金菩薩」，15年來借消災解厄趁5位女信徒罹癌、感情不順，...

至少5人受害！遭「AI換臉」成裸女 高雄員警被記過調職

高雄市警界傳偷拍報案女性醜聞，三民一警分局一名年輕男員警將前來報案、製作筆錄的女性偷拍後利用AI「換臉」合成裸體性影像，...

男不想分手...強拍女友裸照性虐待 還逼簽「債權契約」

陳姓男子懷疑女友另結新歡拒絕分手，今年10月硬闖女友新北市住處，不僅強拍女友裸照並綑綁手腳加以性虐待，還逼簽「債權契約」...

替代役男在北市消防分隊「偷拍快一年」10人受害 他辯稱：沒有外流

李姓男子在台北市消防局某分隊當替代役男，涉趁女消防員、女義消去上廁所時尾隨，透過天花板隔間「從上往下」持手機偷拍，上月2...

俄羅斯人妻偷玩交友軟體 喊「我需要被調教」連吃2台男代價曝

31歲俄羅斯籍女子嫁給台灣籍洪姓男子，兩人婚後不到5年，洪男就發現妻子劈腿2名台男，主動約兩男外出排解寂寞，洪男氣炸，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。