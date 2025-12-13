變態男警密錄器偷拍女性 多人受害被換臉合成AI裸女

高雄市警界傳變態醜聞，傳出有男警利用密錄器大量偷拍前來報案、製作筆錄的女性，再將這些女性的臉利用AI「換臉」合成裸體性影像，有被害人直到收到檢方傳票才得知自己成為偷拍受害者，還有被害人只是到警局借廁所就被偷拍，不排除共同聘請律師提告求償。對此，警方僅表示案件同步內部調查中，目前全案已由高雄地檢署偵辦中。

據其中一名被害人在threads發文表示，她因收到高雄地檢署個資保護案件傳票，才得知自己2年前到警局報案時，遭當時製作筆錄的員警偷拍，並把她合成「裸女」，且她出庭後更發現，收到傳票的被害女性不只一人，令被害人覺得「瞎爆了」。

不少網友見Po文紛紛留言表示誇張，無法相信會有警察在警察局內偷拍女性，還將被害人「AI換臉」成裸體性影像，批評根本是人民保母帶頭違法，更質疑是否已經有大量被害女性的AI裸體換臉色情片，已經藉由「創意私房」這樣的色情平台外流出去。