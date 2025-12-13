快訊

高雄噁警密錄器偷拍報案女性！「AI換臉」合成裸女…多人受害

麥當勞吃到「生雞塊」？業者致歉：產品炸製時間未完全

聽新聞
0:00 / 0:00

變態男警密錄器偷拍女性 多人受害被換臉合成AI裸女

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市警界傳變態醜聞，傳出有男警利用密錄器大量偷拍前來報案、製作筆錄的女性，再將這些女性的臉利用AI「換臉」合成裸體性影像，有被害人直到收到檢方傳票才得知自己成為偷拍受害者，還有被害人只是到警局借廁所就被偷拍，不排除共同聘請律師提告求償。對此，警方僅表示案件同步內部調查中，目前全案已由高雄地檢署偵辦中。

據其中一名被害人在threads發文表示，她因收到高雄地檢署個資保護案件傳票，才得知自己2年前到警局報案時，遭當時製作筆錄的員警偷拍，並把她合成「裸女」，且她出庭後更發現，收到傳票的被害女性不只一人，令被害人覺得「瞎爆了」。

不少網友見Po文紛紛留言表示誇張，無法相信會有警察在警察局內偷拍女性，還將被害人「AI換臉」成裸體性影像，批評根本是人民保母帶頭違法，更質疑是否已經有大量被害女性的AI裸體換臉色情片，已經藉由「創意私房」這樣的色情平台外流出去。

貼文一出還引來另一名被害女性留言回應，稱自己只是到派出所借用洗手間就被偷拍，筆錄時留下的正面照也被該名員警不當使用，表示將附帶民事訴訟求償，更希望聯合被害人共同聘請律師。

高雄地檢署。圖／本報資料照
高雄地檢署。圖／本報資料照

被害人 偷拍 警察

延伸閱讀

新北耶誕城演唱會禁夜排 仍有人冒雨佔位

偷拍女高中生如廁...男大生誤觸閃光燈露餡 法官這原因給予緩刑

反針孔偷拍「只用眼睛看」？北市議員林亮君要求全面改採儀器偵測

北市青山王暗訪繞境 男子趁人潮偷拍女子裙底風光當場遭逮

相關新聞

變態男警密錄器偷拍女性 多人受害被換臉合成AI裸女

高雄市警界傳變態醜聞，傳出有男警利用密錄器大量偷拍前來報案、製作筆錄的女性，再將這些女性的臉利用AI「換臉」合成裸體性影...

男不想分手...強拍女友裸照性虐待 還逼簽「債權契約」

陳姓男子懷疑女友另結新歡拒絕分手，今年10月硬闖女友新北市住處，不僅強拍女友裸照並綑綁手腳加以性虐待，還逼簽「債權契約」...

替代役男在北市消防分隊「偷拍快一年」10人受害 他辯稱：沒有外流

李姓男子在台北市消防局某分隊當替代役男，涉趁女消防員、女義消去上廁所時尾隨，透過天花板隔間「從上往下」持手機偷拍，上月2...

俄羅斯人妻偷玩交友軟體 喊「我需要被調教」連吃2台男代價曝

31歲俄羅斯籍女子嫁給台灣籍洪姓男子，兩人婚後不到5年，洪男就發現妻子劈腿2名台男，主動約兩男外出排解寂寞，洪男氣炸，對...

宜蘭警性侵毆打女警還拍裸照遭免職 付150萬元和解判刑5年半

宜蘭一名27歲歐姓警員與女同事雖未交往但相關曖昧，今年2月在同事聚餐，見女警與他人聊天，竟出手推擠，並尾隨她返家，闖入租...

空軍中尉性侵還傳「謝謝你配合」...下屬不敢關燈睡 判3年10月定讞

空軍江姓中尉2023年5月深夜酒後跑進男部屬寢室，自後環抱對方還伸手搓弄下體，強行脫褲子口交，部屬身心受創，至今睡覺都要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。