男不想分手...強拍女友裸照性虐待 還逼簽「債權契約」

陳姓男子懷疑女友另結新歡拒絕分手，今年10月硬闖女友新北市住處，不僅強拍女友裸照並綑綁手腳加以性虐待，還逼簽「債權契約」才放人，受害女友事後報警逮人，新北地檢署日前依強制性交等罪嫌起訴陳男。

起訴指出，39歲陳姓男子與從事餐飲業女友交往多時，不滿女友與男同事傳出曖昧並提出分手，今年10月29日上午10時許，至新北市女友住處按鈴，藉口拿回熱水壺，強行闖入衝至廚房拿菜刀，「想不想破相或被刀捅先出言脅迫女友交出手機及開機密碼，再以手機拍攝多張女友裸照。

陳男不僅拍裸照，再以衣物捆綁女友雙手及雙腳後加以性虐待，並要求償還雙方交往期間所支出的房租，為求不分手還強行逼迫女友簽下「債權契約」，再騎車載女友找緋聞男同事在連帶保證人欄位簽名才放人。

受害女子脫離陳男魔掌後，立即向新北警方報案，警方於今年10月31日持拘票及搜索票前往台北市大安區陳男住處逮人並查扣手機1支。陳男被逮後坦承犯行，但強調他很委屈、不想分手、感情付出沒有得到回報。