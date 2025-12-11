替代役男在北市消防分隊「偷拍快一年」10人受害 他辯稱：沒有外流

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

李姓男子在台北市消防局某分隊當替代役男，涉趁女消防員、女義消去上廁所時尾隨，透過天花板隔間「從上往下」持手機偷拍，上月27日李男犯案時被一名女消防員當場抓包，警方依現行犯逮捕，警詢後依刑法妨害性隱私罪嫌移送台北地檢署偵辦。檢方複訊後3萬元交保。

警方調查，李男（20歲）是94年次以後役男，去年12月到該分隊以替代役身分服務，報到後就開始犯案，透過尾隨方式鎖定分隊內女性上廁所，跑到隔壁間從天花板隔間縫隙，伸出手機鏡頭以上往下偷拍。

中山警方今年11月27日晚上10點多獲報某消防分隊有偷拍案，趕抵一看李男手機果然有多個影片，立刻依現行犯逮捕。

警方請示檢察官後擴大清查，李交保後直接帶至他桃園市住處搜索電腦、硬碟等資料，但沒發現不法事證。據了解，李男稱偷拍是自己觀賞用的，沒有外流。

警方清查扣案手機相簿，交叉比對共有10名女性遭偷拍，都是分隊內女消防員和女義消，沒有民眾，10人獲悉後都氣憤提告。根據影像資料，他犯案時間從去年12月到今年11月，整整快一年。

據悉，李男事發後被台北市消防局安排至其他單位服役，12月2日服役期滿、退伍。

李姓替代役男在台北市消防局某分隊服役，卻在分隊內偷拍女消防員上廁所遭活逮。記者翁至成／翻攝
李姓替代役男在台北市消防局某分隊服役，卻在分隊內偷拍女消防員上廁所遭活逮。記者翁至成／翻攝
台北市警中山分局外觀照。(本報系資料照)
台北市警中山分局外觀照。(本報系資料照)

偷拍 替代役男 消防員

