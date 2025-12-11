俄羅斯人妻偷玩交友軟體 喊「我需要被調教」連吃2台男代價曝

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

31歲俄羅斯籍女子嫁給台灣籍洪姓男子，兩人婚後不到5年，洪男就發現妻子劈腿2名台男，主動約兩男外出排解寂寞，洪男氣炸，對妻子及兩名小王提告，合計求償80萬元，其中一名男子以30萬元和解，另名台男和洪妻則判賠20萬元給洪男。

判決指出，洪男與妻子於2019年結婚，去年5月左右，洪妻上網交友，用交友軟體tinder配對到台灣男子，當天晚上就跟對方約出來碰面

兩人首度碰面後，洪妻意猶未盡，傳LINE給對方「寶貝你下次來高雄的時候要找我，我想給你很多很多愛，也需要你的愛」，這名台男也稱讚洪妻「我最喜歡的性剛好是舔XX跟吃X」、「寶貝又這麼可愛」、「聽話」、「很棒」。

事後洪妻再透過交友軟體，結識另一名台籍男子，兩人不但相約發生關係，還傳訊告白「很想跟你養狗，像我們是一個家庭，小狗是我們的孩子。」

洪妻連續與兩名台男發生婚外情，對話紀錄都存在她與丈夫的共用電腦中，洪男發現後，氣得跟妻子離婚，並對3人提告，合計求償80萬元。

高雄地方法院審理時，其中一人辯稱不知洪妻已婚，但仍拿出30萬元出來換取和解；另一名台男則否認與洪妻有發生關係。但法官綜合相關事證後不採信他們說詞，認定洪妻與小王已影響洪男配偶權益，判兩人應賠20萬元，可上訴。

俄羅斯籍人妻偷七兩名台男，被丈夫發現後，高雄地院判她與其中一名台男應賠償20萬元。示意圖／AI生成
