快訊

原因與上個月不同…陸外交部再提醒「中國公民近期避免前往日本」

PS5漏液無解！專家曝3關鍵「全部主機難逃送修命運」

「室內裝修商」得標炸藥採購案？福麥公司5年前曾捲入借牌風波

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭警性侵毆打女警還拍裸照遭免職 付150萬元和解判刑5年半

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭一名27歲歐姓警員與女同事雖未交往但相關曖昧，今年2月在同事聚餐，見女警與他人聊天，竟出手推擠，並尾隨她返家，闖入租屋處辱罵、搧巴掌、掐頸，還強脫衣物拍攝裸照、毆打頭部性侵得逞。宜蘭地院審理時，歐當庭付150萬元和解，一審依強制性交、恐嚇危害安全罪，判刑5年半，其中半年可易科罰金。歐事後被免職，全案仍可上訴。

判決書指出，歐姓警員與受害女警於去年底發展為未交往的曖昧關係，今年2月17日晚間與同所多位員警在宜蘭市一處居酒屋聚餐，歐見女警與他人聊天，心生妒忌，出手推擠，被其他員警拉開帶走。

聚餐到隔天清晨零時許，女警先步行返回租屋處，歐男一路尾隨，進入女警租住套房後，出言質問，並將她推倒在床上、搧巴掌、掐住脖子，直到受害女警呼吸困難才鬆手。

女警要拿手機求救時，歐出手搶走，再強脫對方上衣，拿手機拍下女警上半身裸露照片，拍完後再把女警衣服脫光，不顧對方無力反抗躺在床上哭泣，性侵得逞。

女警試圖撥打手機求救，歐男又拉扯頭髮將她推回床上、摀住嘴巴、多次毆打受害女警臉部、嘴部，邊罵「妳就是X婊子」等話語，造成她多處紅腫瘀青。事後女警打電話給友人求救，並到醫院驗傷，由醫院通報警方。

檢警偵辦期間，歐男前任女友指控，與歐交往期間，曾接獲對方多次傳送「玉石俱焚」、「一起死」等訊息，讓她心生畏懼。

歐男坦承對受害女警強制性交、拍攝裸照，也有恐嚇前女友，但辯稱拍裸照並非在性侵女警時，他沒有侵入住宅也沒有凌辱。

全案潘理期間，歐男當庭先付給150萬元，受害女警同意撤回傷害及違反本人意願照相性影像罪等告訴。法官認為，歐男身為警職人員，受有專業法治訓練，竟為感情細故利用體力優勢對女警施暴、拍攝性影像並性侵，造成被害人身心嚴重受創。考量歐男無前科，犯後坦承犯行態度尚可，積極尋求和解，依強制性交判刑5年，恐嚇前女友部分判刑6月，得易科罰金。

宜蘭男警不滿曖昧對象與友人聊天，動手打人還性侵、強拍裸照，事後被免職，並判刑5年半。示意圖／本報資料照
宜蘭男警不滿曖昧對象與友人聊天，動手打人還性侵、強拍裸照，事後被免職，並判刑5年半。示意圖／本報資料照

女警 前女友 性侵

延伸閱讀

渣男夥友人灌醉小女友輪流性侵 還拍影像互傳觀賞…法官重判

2男帶走酒店小姐性侵、拍性影像 自曝犯行反被求償650萬元

台南市女警晚間執勤遭斧頭怪客攻擊濺血 嫌行凶動機曝光

影／台南女警開單遭車主持斧頭砍傷 驚險畫面曝光

相關新聞

空軍中尉性侵還傳「謝謝你配合」...下屬不敢關燈睡 判3年10月定讞

空軍江姓中尉2023年5月深夜酒後跑進男部屬寢室，自後環抱對方還伸手搓弄下體，強行脫褲子口交，部屬身心受創，至今睡覺都要...

宜蘭警性侵毆打女警還拍裸照遭免職 付150萬元和解判刑5年半

宜蘭一名27歲歐姓警員與女同事雖未交往但相關曖昧，今年2月在同事聚餐，見女警與他人聊天，竟出手推擠，並尾隨她返家，闖入租...

「Fans17」散布未成年性影像 3被告再延長限制出境8月

知名網路成人片平台「Fans17」去年遭查出藏有超過3萬部兒少性影片，甚至傳出連藝人黃子佼持有的不法影片，該網站也有開放...

渣男夥友人灌醉小女友輪流性侵 還拍影像互傳觀賞…法官重判

彰化縣一名20歲男子與友人將未成年的小女友灌醉後，趁少女不醒人事時，男子先是看著友人在車內性侵自己女友，還拍下性侵影片後...

北市青山王暗訪繞境 男子趁人潮偷拍女子裙底風光當場遭逮

台北市青山宮一年一度的暗訪繞境活動，今天來到第二天，晚間8時許，捷運西門站的迎駕活動現場，有一名男子趁著人潮熱鬧，偷偷用...

殺前女友同居人還棄屍 彰化男打親情牌盼停押交保遭駁回

彰化縣賴姓男子因不滿前女友朱女另結新歡，今年2月在朱女住處，持刀殺害朱女同居人李男，朱女還協助賴男將李男棄屍在大排水溝，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。