宜蘭警性侵毆打女警還拍裸照遭免職 付150萬元和解判刑5年半

宜蘭一名27歲歐姓警員與女同事雖未交往但相關曖昧，今年2月在同事聚餐，見女警與他人聊天，竟出手推擠，並尾隨她返家，闖入租屋處辱罵、搧巴掌、掐頸，還強脫衣物拍攝裸照、毆打頭部性侵得逞。宜蘭地院審理時，歐當庭付150萬元和解，一審依強制性交、恐嚇危害安全罪，判刑5年半，其中半年可易科罰金。歐事後被免職，全案仍可上訴。

判決書指出，歐姓警員與受害女警於去年底發展為未交往的曖昧關係，今年2月17日晚間與同所多位員警在宜蘭市一處居酒屋聚餐，歐見女警與他人聊天，心生妒忌，出手推擠，被其他員警拉開帶走。

聚餐到隔天清晨零時許，女警先步行返回租屋處，歐男一路尾隨，進入女警租住套房後，出言質問，並將她推倒在床上、搧巴掌、掐住脖子，直到受害女警呼吸困難才鬆手。

女警要拿手機求救時，歐出手搶走，再強脫對方上衣，拿手機拍下女警上半身裸露照片，拍完後再把女警衣服脫光，不顧對方無力反抗躺在床上哭泣，性侵得逞。

女警試圖撥打手機求救，歐男又拉扯頭髮將她推回床上、摀住嘴巴、多次毆打受害女警臉部、嘴部，邊罵「妳就是X婊子」等話語，造成她多處紅腫瘀青。事後女警打電話給友人求救，並到醫院驗傷，由醫院通報警方。

檢警偵辦期間，歐男前任女友指控，與歐交往期間，曾接獲對方多次傳送「玉石俱焚」、「一起死」等訊息，讓她心生畏懼。

歐男坦承對受害女警強制性交、拍攝裸照，也有恐嚇前女友，但辯稱拍裸照並非在性侵女警時，他沒有侵入住宅也沒有凌辱。