空軍中尉性侵還傳「謝謝你配合」...下屬不敢關燈睡 判3年10月定讞

空軍江姓中尉2023年5月深夜酒後跑進男部屬寢室，自後環抱對方還伸手搓弄下體，強行脫褲子口交，部屬身心受創，至今睡覺都要開燈，江卻說「有點醉意就睡著了」。台南地院依現役軍人犯強制性交罪判江3年10月徒刑，江上訴遭台南高分院駁回，最高法院維持二審見解定讞。

江姓中尉已於前年8月11日退伍。

前年5月31日晚上10點51分，江在空軍配料件總庫台南營區飲酒，酒後進入男部屬的寢室，他見對方在床上睡覺，自後環抱並強摸對方生殖器、口交。江脫下自己的褲子，要求部屬也為他口交但遭拒，他乾脆抓起對方生殖器搓動，直到11點8分才離開。台南憲兵隊獲報，將江移送台南地檢署偵辦。

被害人表示，江進來寢室後便說「我受不了」接著便侵犯他，還問「要不要射？」他詢問江是否喜歡男性？江答稱「喜歡你」，離開後還傳「對不起啊」、「謝謝你配合」訊息道歉並寫下「愛你」。被害人欲截圖，但江早一步收回。

「這不是第一次到我寢室抱我。」被害人指先前江也曾擁抱他，但沒有觸碰生殖器，這回是第三次，事發後他曾向媽媽訴苦。

江辯稱他只是去看部屬睡了沒有，想說去「鬧他」，他打開門時部屬還沒有睡，在床上玩手機，他爬上去後抱對方，因有點醉意就睡著了，隔天被通知，他打開軟體才知道有傳對話訊息，因不想造成誤會，便將「愛你」收回。

台南地院認為兩人階級相距甚大，彼此間無仇隙、糾紛，也沒有追求、交往關係，被害人在偵查中表示「不提出告訴」，可見被害人無誣陷動機，證詞可信。一審考量江現從事餐飲服務業，月收入3萬元，判他3年10月徒刑。

江認為一審判決不當，上訴台南高分院，質疑部屬為何沒有採集檢體送DNA比對，且對自己案發後有無盥洗交代不清。

台南高分院認為就算被害人事後曾清洗身體、不知或未能即時至醫療院所採集可能留存的跡證做DNA比對，但本案事證明確，且性侵害案件不是只能以DNA鑑驗報告作為佐證，認為無從對江為有利認定。

被害人迄今除了留守，不敢留在部隊睡覺，且睡覺還要開燈，而江沒有彌補任何傷害，二審認為一審量刑妥適。江再上訴最高法院，最高法院認為二審認事用法無違誤，駁回確定。