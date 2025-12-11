「Fans17」散布未成年性影像 3被告再延長限制出境8月

知名網路成人片平台「Fans17」去年遭查出藏有超過3萬部兒少性影片，甚至傳出連藝人黃子佼持有的不法影片，該網站也有開放會員瀏覽，橋頭地檢署將涉案多人起訴，其中關鍵的負責人蔡信宏及核心幹部蔡孟翰、葉昌圳等3名被告，雖暫時交保，不過橋頭地院裁定從今天起，延長限制出境、出海8個月。

橋頭地方法院裁定指出，由於蔡信宏、蔡孟翰、葉昌圳等3人涉犯兒童及少年性剝削防制條例情節重大，且檢方具體求刑4年6個月，認定有逃亡之虞，因此自今天起，延長限制出境、出海8個月。

檢警調查，蔡信宏等人經營「Fans17」網站，主打素人自拍、網紅大尺度內容，吸引大量會員付費訂閱，然而平台內卻充斥多名網黃，如「性愛女列車掌」、「粉濕福利射」、「素人外流福利射」等人所拍攝的性影像，網站中還包含未成年少女受害的內容。

檢方還查出，「Fans17」藏有3萬1千片兒少性影像，因此獲利超過7千萬元，今年4月將網站涉案的10人起訴，其中就包含蔡孟翰、蔡信宏、葉昌圳等人以及多名網黃。

法官根據網站後台權限、金流資料及被害少女等人證詞，認定3人涉犯意圖營利販賣兒少性影像，犯罪嫌疑重大，雖然已分別以40到50萬元交保，但合議庭認為，該罪名法定刑期最高可達10年以上，被告3人身為平台主要經營者，透過商業模式大規模販售性影像謀利，嚴重侵害被害人隱私並敗壞社會風俗，主觀惡性非輕。