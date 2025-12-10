聽新聞
0:00 / 0:00

渣男夥友人灌醉小女友輪流性侵 還拍影像互傳觀賞 法官重判

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一名20歲男子與友人將未成年的小女友灌醉後，趁少女不醒人事時，男子先是看著友人在車內性侵自己女友，還拍下性侵影片後，自己也性侵女友，再開車到摩鐵，繼續性侵少女，並互傳少女被拍下的不雅照，彰化地方法院依違反兒童及少年性剝削防制條例將二人各判刑5年2月、5年有期徒刑。

判決書指出，男子今年5月間與男友人邀自己的小女友一起喝酒，少女因飲用混有米酒、威士忌、水果酒的混酒6杯後，不勝酒力而昏睡，友人即先在副駕駛座脫去少女衣物後，用手機拍少女裸照，再用line把裸照傳給男子，又連續性侵少女2次。

男子見自己女友被性侵也不阻止，還拍下友人性侵女友過程，並將影像存在自己手機，並傳給友人，友人又傳給另一名友人看；男子也在車上性侵女友，再開車到摩鐵後，又再性侵女友一次，女友醒來後發現被性侵，才到醫院驗傷並報警。

法官認為，2人明知少女未成年，竟趁少女酒醉昏睡時，性侵少女，還拍下影像，更傳影像給他人觀覽，也影響少女身心健康與人格發展，不過因2男均坦承犯行，又年僅20歲，思慮未周，2人又無前科，因此酌減其刑，將二人各判刑5年2月、5年有期徒刑。　

彰化縣一名20歲男子與友人將未成年的小女友灌醉後，2男性侵少女，還拍下性侵影音及不雅照互傳觀賞，彰化地方法院重判2人。記者林宛諭／攝影
彰化縣一名20歲男子與友人將未成年的小女友灌醉後，2男性侵少女，還拍下性侵影音及不雅照互傳觀賞，彰化地方法院重判2人。記者林宛諭／攝影

性侵 女友

延伸閱讀

2男帶走酒店小姐性侵、拍性影像 自曝犯行反被求償650萬元

台中男趁女友蒙眼偷拍性愛片…手機掉床頭櫃露餡 二審賠25萬獲緩刑

性侵新北衛生局前女職員 物理治療師判刑2年確定

獨立樂團震撼彈！吳仕群遭爆涉性侵　「離岸流」急發聲除名

相關新聞

渣男夥友人灌醉小女友輪流性侵 還拍影像互傳觀賞 法官重判

彰化縣一名20歲男子與友人將未成年的小女友灌醉後，趁少女不醒人事時，男子先是看著友人在車內性侵自己女友，還拍下性侵影片後...

北市青山王暗訪繞境 男子趁人潮偷拍女子裙底風光當場遭逮

台北市青山宮一年一度的暗訪繞境活動，今天來到第二天，晚間8時許，捷運西門站的迎駕活動現場，有一名男子趁著人潮熱鬧，偷偷用...

殺前女友同居人還棄屍 彰化男打親情牌盼停押交保遭駁回

彰化縣賴姓男子因不滿前女友朱女另結新歡，今年2月在朱女住處，持刀殺害朱女同居人李男，朱女還協助賴男將李男棄屍在大排水溝，...

女僕裝誘人！台南善化「選妃」淫窟暗藏社區大樓 警破門逮人

台南善化一處護膚SPA會館近期在網路以「善化選妃」為號召散發廣告，店內找來多名泰籍女子「助陣」，各自身著女僕裝，還主打「...

「5F自拍網」藏少女性影像 3人起訴

號稱有上萬部成人、素人色情片的「5Ｆ自拍網站」，被檢警查出有大量未成年少女性影像，宛如「創意私房」翻版；橋頭地檢署昨依違...

每天吸引5萬老司機...「5F自拍」存大量少女色情片 3男遭訴求重刑

「5F自拍網站」號稱有上萬部成人、素人色情片，卻被檢警查出有大量少女性影像，宛如「創意私房」翻版，不法獲利上千萬元，除網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。