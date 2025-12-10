渣男夥友人灌醉小女友輪流性侵 還拍影像互傳觀賞 法官重判

彰化縣一名20歲男子與友人將未成年的小女友灌醉後，趁少女不醒人事時，男子先是看著友人在車內性侵自己女友，還拍下性侵影片後，自己也性侵女友，再開車到摩鐵，繼續性侵少女，並互傳少女被拍下的不雅照，彰化地方法院依違反兒童及少年性剝削防制條例將二人各判刑5年2月、5年有期徒刑。

判決書指出，男子今年5月間與男友人邀自己的小女友一起喝酒，少女因飲用混有米酒、威士忌、水果酒的混酒6杯後，不勝酒力而昏睡，友人即先在副駕駛座脫去少女衣物後，用手機拍少女裸照，再用line把裸照傳給男子，又連續性侵少女2次。

男子見自己女友被性侵也不阻止，還拍下友人性侵女友過程，並將影像存在自己手機，並傳給友人，友人又傳給另一名友人看；男子也在車上性侵女友，再開車到摩鐵後，又再性侵女友一次，女友醒來後發現被性侵，才到醫院驗傷並報警。