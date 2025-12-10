快訊

台海若開戰「馬照跑、舞照跳」？苗博雅今反擊了

「宜寧中學」校史超硬！ 蔣緯國創校、夫人為首任校長 昔日棒球、女足強到嚇人

堅持不花向家的錢？網傳兒女費全自己出 郭碧婷笑喊：婆婆給我很多錢

嘉市7旬翁涉觸摸2女胸部 其中1案缺佐證不起訴處分

中央社／ 嘉義市10日電

嘉義市一名7旬老翁被控8月間分別觸摸檳榔西施、女店員胸部，前者因有監視器畫面，嘉檢聲請簡易判決處刑；後者無相關影像，僅單一指訴，性騷擾犯罪嫌疑不足，為不起訴處分。

根據嘉義地檢署簡易判決處刑書，一7旬老翁於今年8月14日上午前往嘉義市一處檳榔攤，徒手抓住檳榔西施右手臂以拉近雙方距離，老翁再以右手觸摸其胸部，涉嫌性騷擾，檳榔西施憤而提告。

嘉檢表示，老翁辯稱，因坐輪椅害怕跌倒才會抓住檳榔西施，但透過監視器畫面，老翁已涉及性騷擾罪嫌，向嘉義地方法院聲請簡易判決處刑。

另外，根據嘉義地檢署不起訴處分書，這名老翁又於同年月20日上午至嘉義市一家量販店，涉嫌徒手觸摸女店員右肩及右胸上緣得逞，女店員提告，老翁辯稱，當時僅是拍女店員肩膀詢問某種商品陳列處，否認觸摸對方「右肩及右胸上緣」。

嘉檢表示，告訴人在警詢陳述「該處沒有監視器、沒有別人看到」等語，案件除告訴人單一指訴外，並無其他積極證據可佐證，認為老翁性騷擾犯罪嫌疑不足，為不起訴處分。

性騷擾 嘉義

延伸閱讀

嘉市男嬰半夜喝奶 早上嘴角留溢奶痕…身體已冰冷

職場性騷擾、霸凌案件高幅度成長 新北跨局處「接住勞工」

嘉市城市博覽會開幕卡司一次看 3天表演歌星藝人完整曝光

嘉市32校防詐小尖兵啟動 點線面擴散守護全城

相關新聞

殺前女友同居人還棄屍 彰化男打親情牌盼停押交保遭駁回

彰化縣賴姓男子因不滿前女友朱女另結新歡，今年2月在朱女住處，持刀殺害朱女同居人李男，朱女還協助賴男將李男棄屍在大排水溝，...

女僕裝誘人！台南善化「選妃」淫窟暗藏社區大樓 警破門逮人

台南善化一處護膚SPA會館近期在網路以「善化選妃」為號召散發廣告，店內找來多名泰籍女子「助陣」，各自身著女僕裝，還主打「...

「5F自拍網」藏少女性影像 3人起訴

號稱有上萬部成人、素人色情片的「5Ｆ自拍網站」，被檢警查出有大量未成年少女性影像，宛如「創意私房」翻版；橋頭地檢署昨依違...

每天吸引5萬老司機...「5F自拍」存大量少女色情片 3男遭訴求重刑

「5F自拍網站」號稱有上萬部成人、素人色情片，卻被檢警查出有大量少女性影像，宛如「創意私房」翻版，不法獲利上千萬元，除網...

5歲女童向姊炫耀拿到教練糖果...母聽到「雞雞」嚇壞 揭狼師惡行

苗栗縣吳姓男子去年初時曾擔任某幼兒園的直排輪教練，涉嫌在課程尾端上廁所時，哄騙也進廁所的一名5歲女童閉上眼睛，趁機將下體...

桃園龜山男強擄女童猥褻判2年4月 上訴再遭令入適當機構安置半年

桃園林姓男子去年10月間在龜山，當街強擄9歲女童猥褻，桃園地院二度將他令入司法精神醫院、精神醫療機構或適當處所暫行安置半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。