殺前女友同居人還棄屍 彰化男打親情牌盼停押交保遭駁回

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣賴姓男子因不滿前女友朱女另結新歡，今年2月在朱女住處，持刀殺害朱女同居人李男，朱女還協助賴男將李男棄屍在大排水溝，賴男已被依殺人、遺棄屍體罪嫌起訴，並在押，但他再度向法院聲請具保停止羈押或解除禁見，並打親情牌說，母親已年邁，很想念母親和3名子女，希望能回去把家人安頓好，並說自己「每天都很後悔」，但被法官駁回聲請。

賴男（41歲）去年底與朱女分手後，卻不滿朱女另結新歡，希望與朱女再復合，今年2月3日他到朱女家，卻與朱女同居人李男發生衝突，持刀殺死李男後，又要求朱女協助他棄屍，2人將屍體裝入塑膠袋，並以棉被包裹後，放在機車腳踏墊，由賴男載往大排棄屍，案情隨後曝光。

檢方依殺人、遺棄屍體等罪嫌起訴賴男和朱女，遺棄屍體部分法院已審結，賴男判刑1年，朱女判刑6月；而殺人罪部分將由國民法官審理。

賴男自2月收押禁見後，已3度透過律師向法院聲請具保停止羈押或至少解除禁見。賴男強調，案發當天情況也是出乎他意料，他每天都很後悔，他的母親已經年邁（70歲）且有失智症和三高等病症，他很想念母親和3名子女，希望能具保停止羈押讓我回去把家人安頓好，陪他母親最後一段時間，或可以解除禁見讓他看看孩子。

不過法官認為，賴男雖坦承殺人犯行，惟就殺人相關細節與朱女所述不一，有勾串證人之虞，且其所涉犯殺人罪係最輕本刑10年以上有期徒刑之重罪，重罪常伴有逃亡的高度可能。

法官認為，賴男案發後曾要求朱女隨其離開，並向其子及其母索討費用以便逃亡，並有與朱女一同遺棄屍體及滅證舉止，且朱女於偵查中也稱曾遭賴男恐嚇或要脅，由於本案尚待審理時釐清案情，倘不禁止被告接見、通信，顯難有效阻絕被告串證而致案情晦暗不明，難以確保將來公平審判之進行，因此駁回賴男聲請。

賴姓男子（右）將前女友朱女（左）的李姓同居人殺害棄屍，在押的賴男聲請具保停止羈押或解除禁見，被法官駁回。資料照／民眾提供
棄屍 殺人 國民法官

