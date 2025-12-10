女僕裝誘人！台南善化「選妃」淫窟暗藏社區大樓 警破門逮人

台南善化一處護膚SPA會館近期在網路以「善化選妃」為號召散發廣告，店內找來多名泰籍女子「助陣」，各自身著女僕裝，還主打「技術佳」為噱頭，以每次1700元至2500元不等價格，讓客人當場「選妃」性交易，善化警方獲報與移民署台南專勤隊聯手蒐證，8日破獲該色情性交易所。

據了解，該處護膚SPA會館利用後門作為嫖客出入口，而該出入口隱身在社區大樓內，在當地成立約有3個多月，近期為招攬客人，以「選妃」為廣告號召，找來多名身材姣好的泰籍女子，主打「當場選妃」方式，任由客人現場挑選。

幾名泰籍女子上班時都穿著「女僕裝」服務，且各個強調「技術佳」，每次僅約1700元至2500元不等，即可「全套性交易」，吸引不少嫖客上門。

善化警方近期接獲檢舉轄內有店家涉嫌非法經營色情應召站，隨即與移民署台南專勤隊組成專案小組，蒐證偵查多時後報請台南地檢署，8日前往破獲該色情性交易場所，帶回遭通緝的負責人37歲蔡男、45歲姜姓工作人員及6名20多歲持觀光簽證非法打工並逾期居留的泰籍女子。

此外，警方上門查緝時，當場也逮獲一名正在性交易的嫖客，店內更搜出上百個保險套、數十瓶潤滑劑等，同時也搜出第二級毒品安非他命及第三級毒品K他命等，查扣帳冊、不法所得現金3萬1900元等證物。

警方說明，全案詢後將蔡男及1名泰籍女子解送歸案；另將蔡、姜2人依涉嫌違反刑法妨害風化罪及毒品危害防制條例移送；涉嫌從事性交易之5名泰籍女子及1名嫖客，則依違反社會秩序維護法從重裁處後，續由移民署專勤隊收容泰籍女子。