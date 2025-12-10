台南護膚店涉經營「泰籍選妃」應召站 警蒐證查獲

快訊

中央社／ 台南10日電

台南市善化區一家護膚SPA會館在網路散發廣告主打「善化選妃」，涉嫌讓客人在店內以「選妃」方式挑選泰國籍女子進行性交易，被警方與移民署組成專案小組蒐證查獲。

台南市政府警察局善化分局今天宣布查獲轄區內某護膚SPA會館涉嫌非法經營色情應召站，當場查獲蔡姓負責人及姜姓工作人員，以及6名分持觀光簽證非法打工並逾期居留的泰國籍女子，另於現場查獲1名正在進行性交易的嫖客。

善化分局偵查隊提供資料指出，警方日前接獲檢舉，指稱善化區某護膚SPA會館在透過網站及通訊軟體散發廣告，主打「善化選妃」，以店內多名泰國女子「女僕裝」、「技術佳」為噱頭，並可任由客人在店內挑選，以新台幣1700元至2500元代價進行「全套性交易」。

善化分局指出，經警方與移民署台南專勤隊組成專案小組蒐證，發現業者利用按摩店後門作為嫖客出入口，出入口則隱身於社區大樓內，企圖藉此規避查緝，經報由台南地方檢察署指揮偵辦，順利查獲此色情性交易場所。

警方指出，專案小組並於現場扣得帳冊、保險套數百個、潤滑劑數十瓶、第二級毒品安非他命及第三級毒品愷他命共2包，以及不法所得現金等證物。

警方指出，全案於警詢後移送台南地檢署偵辦，涉嫌從事性交易的泰籍女子及嫖客依違反社會秩序維護法從重裁處，泰籍女子後續由移民署專勤隊收容。

台南市善化區一家護膚SPA會館涉嫌讓客人在店內以「選妃」方式挑選泰國籍女子進行性交易，被警方與移民署組成專案小組蒐證查獲。（讀者提供）中央社
台南市善化區一家護膚SPA會館涉嫌讓客人在店內以「選妃」方式挑選泰國籍女子進行性交易，被警方與移民署組成專案小組蒐證查獲。（讀者提供）中央社

移民署 台南 性交易

