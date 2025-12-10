「5F自拍網」藏少女性影像 3人起訴

「5F自拍網站」因含有大量偷拍、未成年少女色情影片而遭封鎖查禁。記者巫鴻瑋／翻攝 號稱有上萬部成人、素人色情片的「5Ｆ自拍網站」，被檢警查出有大量未成年少女性影像，宛如「創意私房」翻版；橋頭地檢署昨依違反兒少性剝削條例等罪嫌起訴網站營運的李姓、賴姓、吳姓男子，請求從重量刑，部分執行前出境成員，另案偵辦中。

「5Ｆ自拍網站」設會員制度，每月一二九元會員訂閱費，訂閱即可觀看、收藏外流影片；網站同時大量供廣告商投放色情、博弈廣告，賺取收入，短短一年半獲利達一千五百萬餘元。

檢警查出，該網站由李男擔任負責人，吳男、賴男分別為行銷主管、廣告代理商，平時由吳男蒐集片源、網站，透過網路爬蟲程式，自片源網站大量下載偷拍影片，重製後上傳到網站內，標榜「外流」、「學生妹」，每天吸引超過五萬名「老司機」上網瀏覽。

網站內有多部涉及偷拍、未成年性影片，有被害少女遭人偷拍，事發多年後外流到該網站供人瀏覽，衛福部曾通知下架影片三百餘部，但李男等人仍持續上傳，不理性影像處理中心要求。

檢警今年八月搜索網站負責人住處、辦公室，查扣現金八十五萬餘元，並查出網站另持有四萬餘顆虛擬貨幣ＵＳＤＴ，公司帳戶內存有五五○萬餘元；檢察官訊後聲押李姓、吳姓及賴姓三男獲准，並行文封鎖網站。

檢方查出，李男等人明知部分影像內容含兒童及少年，網站經衛福部、台中市、新北市政府多次去函要求刪除影片，李男等人卻仍未設置審查機制，任由會員上網瀏覽，再由賴男負責接洽廣告商、處理廣告收益金流。

橋頭地檢署昨依違反兒少性剝削防制條例、組織犯罪防制條例、個資法等罪嫌起訴三人，對李男、賴男各求刑五年，吳男犯後態度良好，請求量處適當之刑，並請法院沒收網站犯罪所得。