每天吸引5萬老司機...「5F自拍」存大量少女色情片 3男遭訴求重刑

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

「5F自拍網站」號稱有上萬部成人、素人色情片，卻被檢警查出有大量少女性影像，宛如「創意私房」翻版，不法獲利上千萬元，除網站遭封鎖，負責人3名男子也被橋頭地檢署依違反兒少性剝削條例、組織犯罪防制條例罪嫌起訴。

檢警查出，「5F自拍網站」利用網路爬蟲程式在網路或Telegram上大量下載偷拍影片，重製後再上傳到網站內，標榜「外流」、「學生妹」吸引會員點閱，每天都能吸引超過5萬名「老司機」上網瀏覽。

「5F自拍網站」設有會員制度，付費訂閱即可觀看、收藏熱門外流影片，並收取每月129元的會員訂閱費，同時還在網站內大量供廣告商投放色情、博弈廣告，以此賺取廣告收入，短短1年半就不法獲利高達1571萬餘元。

由於網站內的色情影片有多部都涉及偷拍、少女，還有被害少女是在遭人偷拍事發多年後仍遭外流到該網站上供人瀏覽觀看，造成被害人極大創傷，但網站負責人卻因龐大收益，即便被衛福部保護司性影像處理中心多次通知下架，該網站仍持續上傳非法影像，直到聽查獲後封鎖網站。

檢警今年8月到網站負責人住處、辦公室內搜索，當場查扣現金85萬餘元，還查出網站持有4萬餘顆虛擬貨幣USDT及公司帳戶內存有550萬餘元，全都遭查扣，並將3名網站負責人李姓、吳姓及賴姓男子收押。

檢警查出李男負責擔任公司工程部主管，吳男為行銷部主管，賴男為廣告代理商，由李男負責網站運行，吳男負責網搜各種色情影片、更新網站片源、推廣網站，賴男負責接洽廣告商、處理廣告收益金流。

檢警將「5F自拍網站」封網擴大清查後，經仔細過濾相關影片、金流等事證並勾稽被告與證人的供述後，認定這3名男子共同意圖營利，觸犯組織犯罪防制條例、兒少性剝削防制條例、個資法等罪嫌予以起訴。

橋頭地檢署檢察官考量被告等人分工細密，因此分別向法院請求從重量刑，其中李男求刑5年、賴男3年，吳男則因犯後態度良好，請求法院量處適當之刑，並請法院沒收網站犯罪所得。

