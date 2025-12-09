快訊

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

很快取得50%市場！川普：台灣晶片產業正移向美國

5歲女童向姊炫耀拿到教練糖果...母聽到「雞雞」嚇壞 揭狼師惡行

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣吳姓男子去年初時曾擔任某幼兒園的直排輪教練，涉嫌在課程尾端上廁所時，哄騙也進廁所的一名5歲女童閉上眼睛，趁機將下體碰觸女童嘴巴；女童張開眼睛後，吳趕緊穿上褲子，給女童糖果要她不要告知其他人。但女童在母親與姊姊接她時，分享此事，還稱「碰到教練雞雞」，一審依強制猥褻罪，判吳4年，二審近日宣判，駁回上訴。

檢警調查，吳姓男子曾擔任苗栗縣某幼兒園的直排輪教練，每周三下午會固定到該幼兒園教學，去年1月間，吳男在該幼兒園的上廁所時，發現一名5歲女童也進廁所。吳男哄騙女童閉上眼睛，吳男隨後脫下褲子將下體放在女童嘴唇，因女童感覺有物品碰觸，張開眼睛，看到吳男下體。

因當時還有另名女童也到廁所洗手，吳男趕緊穿上褲子，將糖果分給女童後，還要女童不要將此事告知其他人。

不過女童母親、姊姊到幼兒園接女童時，女童向姊姊展示得到糖果，還稱「教練給的」、「有碰到教練的雞雞」等語，女童母親聽到，驚覺狀況不對報警。

苗栗地院審理時，吳男矢口否認犯行，辯稱是女童主動討糖果，非主動給，也有跟女童說，拿到糖果不可以跟其他小朋友炫耀，我才願意給，女童有答應，所以有給她糖果等語。

法官審認，女童在偵查中的用語稚嫩，童言童語，但難認有遭成年人誘導、暗示、教唆的可能，況女童年紀尚屬稚幼，無性經驗及常識，倘非真實發生過、親身經歷，使其記憶有所根本，實難任意杜撰遭猥褻情節或強行記憶，應無受他人指導而故為虛偽可能，採信女童證詞。

另輔以監視器畫面，吳男在廁所內待了2分24秒時間，若吳進入廁所只是單純小便，男性應不需如此久的時間，更足以佐證吳在廁所內並非僅是單純小便而已，認定吳男有強制猥褻犯行，依法判刑4年。

吳男不服上訴台中高分院，二審審認，吳男過去已有兩次與未滿16歲少女合意性交的紀錄，加上吳男矢口否認犯行，未與被害人達成和解等情狀，認定吳男上訴無理由，駁回上訴，維持一審原判，仍可上訴。

苗栗縣一名女童遭吳姓教練強制猥褻，二審駁回上訴，維持原判。示意圖／ingimage
苗栗縣一名女童遭吳姓教練強制猥褻，二審駁回上訴，維持原判。示意圖／ingimage
苗栗縣一名女童遭吳姓教練強制猥褻，二審駁回上訴，維持原判。示意圖／AI生成
苗栗縣一名女童遭吳姓教練強制猥褻，二審駁回上訴，維持原判。示意圖／AI生成

女童 廁所 糖果

延伸閱讀

嘉義大林糖果節甜蜜首辦 兩日嘉年華喚醒糖廠百年記憶

直排輪教練緩刑內再犯！哄女童嘴巴碰生殖器 塞糖果要她封口

出國帶台灣美食送外國人可做國民外交？日本人老實說：很困擾

議員願出錢挺電鍋貪汙案上訴 林智群：反而害清潔隊員

相關新聞

5歲女童向姊炫耀拿到教練糖果...母聽到「雞雞」嚇壞 揭狼師惡行

苗栗縣吳姓男子去年初時曾擔任某幼兒園的直排輪教練，涉嫌在課程尾端上廁所時，哄騙也進廁所的一名5歲女童閉上眼睛，趁機將下體...

桃園龜山男強擄女童猥褻判2年4月 上訴再遭令入適當機構安置半年

桃園林姓男子去年10月間在龜山，當街強擄9歲女童猥褻，桃園地院二度將他令入司法精神醫院、精神醫療機構或適當處所暫行安置半...

台南國小班導要3女童當小老師卻偷拍裙底 忘關閃光燈才曝光

台南一名謝姓國小班級導師找3女學生當小老師，要求女童站著改同學作業，卻多次用手機偷拍裙底，直到忘記關閃光燈而曝光；檢方查...

曾執導華山分屍紀錄片 名導遭前女友控疑偷拍私密照警方回應了

新生代謝姓導演，遭前女友指控於交往期間疑偷拍私密畫面，還曾動粗。前女友擔心畫面外流向北市大安警方報案後，依單一窗口轉至新...

性侵新北衛生局前女職員 物理治療師判刑2年確定

新北市廖姓物理治療師性侵新北市衛生局前林姓女職員，依強制性交罪論罪；最高法院審理認為，廖犯後下跪道歉，表示願意負責任，卻...

高雄公園溜滑梯活春宮！72歲翁與67歲婦激戰、媽媽帶小孩目擊拍照報警

室外遊樂場本應是讓兒童暢玩的地方，豈料竟被老翁和老婦當活春宮場所！高雄1名媽媽帶同小孩去公園玩耍，走向溜滑梯時…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。