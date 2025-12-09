桃園龜山男強擄女童猥褻判2年4月 上訴再遭令入適當機構安置半年

桃園林姓男子去年10月間在龜山，當街強擄9歲女童猥褻，桃園地院二度將他令入司法精神醫院、精神醫療機構或適當處所暫行安置半年，全案審理後依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判2年4月徒刑；林男不服上訴，高院考量有再犯之虞，裁定本月5日再令入適當精神醫療機構暫行安置6個月，可抗告。

18歲林男2024年10月27日上午，見9歲女童獨自站在路邊等同學，將她強拉入騎樓違反意願強行擁抱並坐在地上從後方環抱，手碰女童胸部，要求脫上衣遭拒，無視女童推拒、掙扎、尖叫，將她壓在地板，以下體碰觸女童臀部，威脅「不要叫」。

桃園地院審理期間，囑託八里療養院對林男進行精神鑑定，報告指出，林患有自閉症、中度智能障礙，無法理解性自主權概念，認知理解能力有限，人際界線欠佳。鑑定結果認定，林男於行為時，因精神障礙及心智缺陷，導致其「辨識行為違法或依其辨識而行為之能力顯著減低，但未達不能之程度」。

法院審酌，林男侵害女童性自主權、犯後坦承犯行、態度尚可，並考量其智識程度、事後積極求取被害家屬諒解等，最終量處徒刑2年4月；由於宣告刑逾2年，不符合刑法緩刑宣告要件，駁回辯護人緩刑請求。

被告林男不服桃園地院一審判決，向高等法院提起上訴；高院合議庭依職權於本月5日進行訊問後，認為林男涉犯重罪且有事實足認有「行為時因前項之原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者」，且有「危害公共安全之虞」與「緊急必要」，因此裁定自即日起，令入司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，施以暫行安置6月。

合議庭說明，林男涉犯對未滿14歲女子強制猥褻罪，且原審已判處2年4月有期徒刑，犯罪嫌疑重大；林男患有自閉症、中度智能障礙，過往病歷顯示會有不定時情緒爆發和失控行為，並自承「我有想要抱小女生的衝動」，法院認定，林男有反覆實施同類行為可能，且無法排除有危害公共安全的可能。

考量林男行為時受精神障礙影響，辨識能力顯著減低，為了保障被告可受到專業醫療協助，並避免其在未受適當治療下再度對他人造成危害，有緊急安置的必要。

高院訊問時，檢察官認為暫行安置事由未消滅，仍有必要；被告林男自己無意見；輔佐人林父則說，自己要上班無法照顧他，兒子的安置情況不佳，曾二度遭毆打，希望兒子能入監服刑受高壓管教；辯護律師認為，安置無法折抵刑期，但羈押可以，對被告較為有利。