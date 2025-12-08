台南國小班導要3女童當小老師卻偷拍裙底 忘關閃光燈才曝光

台南一名謝姓國小班級導師找3女學生當小老師，要求女童站著改同學作業，卻多次用手機偷拍裙底，直到忘記關閃光燈而曝光；檢方查出他還在教室地板安裝針孔攝影機竊錄女童，因謝認罪賠償達成和解，台南地院依兒少性剝削防制條例判刑2年、宣告緩刑5年。可上訴。

判決書指出，謝姓男子自2023年8月間在台南市永康區一間國小擔任班級導師，去年3月間，他竟在教室自己座位前地板安裝針孔微型攝影機，畫面連結到個人手機，一名女童在不知情的情況下，被他攝錄裙底內褲、大腿根部等身體隱私部位性影像共9部影片。

去年9月、10月，謝又趁同一名女童擔任小老師，在改同學作業時用手機攝錄裙底、大腿等身體隱私部位性影像共11張照片，再將照片傳送到筆記型電腦內；今年3月10下午4時許，他又以相同手法攝錄另一名女童裙底、大腿等身體隱私部位性影像共12部影片、53張照片。

今年3月12日中午12時許，他再以相同手法，在教室拍攝第三名女童裙底、大腿及前傾時所露出胸部身體隱私部位性影像共5部影片、27張照片；案經謝犯案時忘記關閃光燈，同學發現老師竟趁同學改作業時偷拍隱私部位，而且不只拍一位，告訴家長後報警。

台南地檢署調查，謝利用班導師身分，在教室內以針孔攝影機或持手機偷拍學生隱私部位影像畫面，謝承認犯行；法院審理時，謝也認罪，依據被害人、證人證述，檢警搜索查扣的筆電、手機、偷拍影像等，足認謝不利於己的自白與事證彰顯事實相符，應堪採信。

法院認為，兒少性剝削條例第36條第3項的「其他違反本人意願之方法」，必須具有壓抑或妨害被害人意思形成與決定自由的作用時，方足該當，謝以偷拍方式對不知情的兒童拍攝性影像，犯行尚不構成此罪，並無「罪疑唯重」或一律適用最不利於行為人條款的必要。

法院指出，謝的犯行應僅能論以兒少性剝削條例第36條第1項拍攝兒童性影像，其4次犯行，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰；考量謝身為3女童班導師，本應善盡保護照顧責任，竟為滿足一己私慾而嚴重影響3人成長過程中心理及人格健全發展，無顯可憫恕情形而得減刑。