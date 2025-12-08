曾執導華山分屍紀錄片 名導遭前女友控疑偷拍私密照警方回應了

新生代謝姓導演，遭前女友指控於交往期間疑偷拍私密畫面，還曾動粗。前女友擔心畫面外流向北市大安警方報案後，依單一窗口轉至新店分局。新店警指出因謝男多次出入境，目前可能在國外拍片，正積極聯繫到案釐清案情。

曾執導華山分屍案紀錄片成名的謝姓導演，遭前女友指控，指兩人交往期間被謝偷拍私密影像，還曾對她施暴、出軌。雙方分手後前女友擔心影像外流，今年8月底向台北市大安警分局報案，指控謝自2023年起，在她不知情下拍攝私密影像，地點包含新店租屋處、花蓮、台東及屏東等地。對謝提告妨害性隱私及不實性影像罪並聲請保護令。