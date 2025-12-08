性侵新北衛生局前女職員 物理治療師判刑2年確定

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新北市廖姓物理治療師性侵新北市衛生局前林姓女職員，依強制性交罪論罪；最高法院審理認為，廖犯後下跪道歉，表示願意負責任，卻沒有向元配提及離婚，犯後態度不佳，判處廖有期徒刑2年確定。

二審審理認為，廖姓物理治療師犯後飾詞否認犯行，並無悔意，不過，他曾與被害人達成和解，並已給付部分款項，判廖2年有期徒刑，案經上訴，由最高法院駁回。

廖是物理治療所的負責人，被害人則在治療所任職。2017年9月16日，廖、被害人及治療所男性職員參加員工聚餐，酒後一同返回治療所休息，隔日，男職員有事先離開，廖至廁所嘔吐，藉故要求被害人至廁所，並出手強抱她。

被害人表示拒絕，但廖不罷手，強拉對方至房間內性侵，廖犯後向被害人下跪、道歉，表示喜歡對方，還希望與對方交往，承諾會與配偶離婚、給被害人名份，被害人勉為同意與廖先行交往。

2010年7月3日，林姓女職員遭匿名檢舉稱與廖有不正常的男女關係，林女接受人事室人員約詢，在約談時說明與廖交往的過程，約談結束，林女在「臉書」公開貼文揭露遭廖性侵，之後結束生命。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

圖為最高法院。記者王聖藜／攝影
圖為最高法院。記者王聖藜／攝影

