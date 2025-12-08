快訊

高雄公園溜滑梯活春宮！72歲翁與67歲婦激戰、媽媽帶小孩目擊拍照報警

香港01／ 撰文：田中貴

室外遊樂場本應是讓兒童暢玩的地方，豈料竟被老翁和老婦當活春宮場所！高雄1名媽媽帶同小孩去公園玩耍，走向溜滑梯時，驚見滑梯下方竟有老翁和老婦公然激戰，嚇得媽媽立即拍照紀錄和帶同小孩離開報案，警方到場拘捕2人。

蔡翁和陳婦公然在溜滑梯下激戰，雙雙被捕。示意圖／ingimage
蔡翁和陳婦公然在溜滑梯下激戰，雙雙被捕。示意圖／ingimage

七旬老翁辯稱當時他們只是聊天，沒有脫褲做出性交動作。但因有照片佐證及當場被捕，早前被判「公然猥褻」罪名成立，拘役40天。六旬老婦則「大方」承認事件，更抱怨老翁遲遲沒有生理反應，嘗試多次卻無法成功性交，而他們的性器官的確有接觸，故同樣被判「公然猥褻」罪成，拘役25天，男女被告可以易科罰金。

老翁與老婦滑梯下公然激戰

媒體於今年12月報導，案發於2024年8月24日下午3時許，梁姓女子帶同小孩前往鳳山體育館停車場2號出口旁邊兒童遊戲區，正打算去溜滑梯之際，見到72歲蔡姓老翁和67歲陳姓老婦在滑梯下方的空間沒有穿褲，以女上男下姿勢進行「愛愛」。梁女拍照及報警，同時趕緊帶同小孩離開現場，事後看到蔡翁拿錢給陳婦。

男方否認脫褲發生關係

警員接報到場拘捕2人，蔡翁接受調查時辯稱，本身不認識陳婦，當天在場遇到對方，她提議去兒童遊戲區聊天，2人在滑梯下方聊天期間，陳婦聲稱多日沒有吃飯，索取300新台幣，蔡翁留了100新台幣給自己吃麵，給予她200新台幣，但否認脫褲性交。

女方抱怨男方無法正常勃起

陳婦則「大方」承認激戰一事，表示2人先互相愛撫，隨後嘗試「合體」，但蔡翁卻無法正常勃起，2人嘗試多次都無法順利完成性交，但他們的性器官有碰觸。

拘役40天和25天

案件先後在高雄地方法院進行審理，蔡翁強調2人只是聊天，其後又稱陳婦「走進來跟我要錢，我沒有給她錢，我也沒有要跟她性交易，我只有拿食物給她吃」，陳婦則稱沒有索錢。法官根據梁女拍攝的照片，加上其他證據，沒有納到2人口供，裁定「公然猥褻」罪名成立，男女被告分別拘役40天和25天，但可易科罰金，全案可上訴。

文章授權轉載自《香港01》

