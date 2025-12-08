快訊

男到女研究生家幫打蟑螂卻因「1舉動」挨告判賠 律師：侵害隱私權

講座亂象／學生滑手機、學校不用心 名師拒絕校園演講

蔡英文籲強力肅貪綠能弊案 不能容忍不法牟利

日公務員北捷偷拍一犯再犯 檢批不知反省求刑1年6個月

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

日籍男子佐佐木貴法今年6月在台北捷運偷拍女子裙底風光，一審遭判刑4月，雖與被害人和解賠償，但11月又偷拍另名女子裙底遭逮，二審維持原判、不予緩刑，士林地檢署針對他第2次犯案部分，偵結也依妨害性隱私罪嫌起訴。

起訴指出，佐佐木貴法今年6月8日因涉偷拍案遭士林地院判刑4月，卻不知悔改，11月6日下午5時許又在北捷中山站4號出口處，持手機從下往上偷拍1名女子裙底風光，女子驚覺遭拍，報警處理，佐佐木貴法當場遭逮。

檢方清查相關筆錄、監視器影像及手機內影像，認定佐佐木貴法涉嫌刑法「無故攝錄性影像罪」；考量他在前案羈押後剛於7月22日獲釋，就在短時間內以相同手法再犯，顯然未反省自身過錯對我國社會秩序所造成的危害，建請法院量處有期徒刑1年6月以上刑度，扣案手機請法院宣告沒收。

據悉，33歲佐佐木貴法是日本岩手縣政府農林水產部職員，在休假時來台觀光卻犯案被捕滯台。士檢上月底偵結起訴，當時前案上訴中，仍未構成累犯；近日二審結果也出爐，法官考量他雖與被害人和解並賠償，但11月再度犯案被逮，顯然未記取教訓，審結維持原判，不予緩刑，仍可上訴。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

偷拍 台北捷運 被害人 日本 監視器 隱私

人夫手機拿給妻幫忙公事…逮到他跟女同事偷情20次 小三得賠40萬

台中市一名人夫在今年初時，將手機拿給妻子協助處理公務，未料卻被妻子發現，人夫與公司女同事偷情，妻子向丈夫質問後，丈夫坦認...

獨／嘉義學校游泳隊教練伸狼爪 逼迫多名女學生拍裸照

嘉義地區一名學校游泳隊教練驚傳長期性騷擾女學生，甚至要求脫衣服、拍裸照，有女學生受害長達3年，檢警在手機相簿發現多人受害...

直排輪教練緩刑內再犯！哄女童嘴巴碰生殖器 塞糖果要她封口

苗栗吳姓男子曾對15歲女友性交，緩刑期間內擔任直排輪教練到某幼兒園，在廁所哄騙5歲女童閉眼，竟脫褲用生殖器碰她嘴巴，女童...

影／6女指控變態男北捷中山站外狂掐臀 光頭熱心男幫勒脖壓制

台北捷運中山站四號出口周邊昨天晚上發生連環性騷擾事件，莊姓男子在短時間內多次伸手觸摸女性臀部，多名女子當場大喊「有變態」...

老鴇抖音徵人 泰女假觀光真賣淫…「嫖客」突亮警證件當場逮人

蔡姓婦人在社交平台「抖音」發布徵求服務小姐訊息，一名泰國籍女子應徵後，以觀光名義來台，在基隆著名的風化區「鐵路街」賣淫，...

