日公務員北捷偷拍一犯再犯 檢批不知反省求刑1年6個月

日籍男子佐佐木貴法今年6月在台北捷運偷拍女子裙底風光，一審遭判刑4月，雖與被害人和解賠償，但11月又偷拍另名女子裙底遭逮，二審維持原判、不予緩刑，士林地檢署針對他第2次犯案部分，偵結也依妨害性隱私罪嫌起訴。

起訴指出，佐佐木貴法今年6月8日因涉偷拍案遭士林地院判刑4月，卻不知悔改，11月6日下午5時許又在北捷中山站4號出口處，持手機從下往上偷拍1名女子裙底風光，女子驚覺遭拍，報警處理，佐佐木貴法當場遭逮。

檢方清查相關筆錄、監視器影像及手機內影像，認定佐佐木貴法涉嫌刑法「無故攝錄性影像罪」；考量他在前案羈押後剛於7月22日獲釋，就在短時間內以相同手法再犯，顯然未反省自身過錯對我國社會秩序所造成的危害，建請法院量處有期徒刑1年6月以上刑度，扣案手機請法院宣告沒收。