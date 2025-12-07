人夫手機拿給妻幫忙公事…逮到他跟女同事偷情20次 小三得賠40萬

台中市一名人夫在今年初時，將手機拿給妻子協助處理公務，未料卻被妻子發現，人夫與公司女同事偷情，妻子向丈夫質問後，丈夫坦認有不倫，妻子向小三求償60萬元，小三則否認與人夫有發生性關係，台中地院審理時，法官已人夫已坦認雙方有20次性行為，判小三要賠40萬元。

判決指出，台中市一名人夫結婚6年、育有孩子，今年4月間，人夫將手機拿給妻子協助處理公務，未料卻被妻子發現，人夫手機中有與女同事的親密互動證據，妻子向人夫質問後，人夫坦認，出軌公司女同事，在2023年8月間至去年10月間，在汽車旅館發生性行為14次，另在租屋處發生性關係6次。

妻子發現丈夫出軌後，隔天就跟丈夫辦離婚，另外也向小三求償60萬元的侵權損害賠償。

台中地院審理時，小三否認有侵權，小三辯稱，知道人夫已婚有小孩，但雙方並無擁抱、親吻甚至性行為，請求法官駁回訴請。

法官審認，人夫已在法院作證具結，另外也提供汽車旅館的消費紀錄，認定人夫家在台中市，沒有必要在台中市汽車旅館休息14次，加上還有LINE對話紀錄截圖、離婚協議書、人夫與小三的親密合照等證據，不採信小三證詞，判小三要賠40萬元，仍可上訴。