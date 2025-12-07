快訊

人夫手機拿給妻幫忙公事…逮到他跟女同事偷情20次 小三得賠40萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名人夫在今年初時，將手機拿給妻子協助處理公務，未料卻被妻子發現，人夫與公司女同事偷情，妻子向丈夫質問後，丈夫坦認有不倫，妻子向小三求償60萬元，小三則否認與人夫有發生性關係，台中地院審理時，法官已人夫已坦認雙方有20次性行為，判小三要賠40萬元。

判決指出，台中市一名人夫結婚6年、育有孩子，今年4月間，人夫將手機拿給妻子協助處理公務，未料卻被妻子發現，人夫手機中有與女同事的親密互動證據，妻子向人夫質問後，人夫坦認，出軌公司女同事，在2023年8月間至去年10月間，在汽車旅館發生性行為14次，另在租屋處發生性關係6次。

妻子發現丈夫出軌後，隔天就跟丈夫辦離婚，另外也向小三求償60萬元的侵權損害賠償。

台中地院審理時，小三否認有侵權，小三辯稱，知道人夫已婚有小孩，但雙方並無擁抱、親吻甚至性行為，請求法官駁回訴請。

法官審認，人夫已在法院作證具結，另外也提供汽車旅館的消費紀錄，認定人夫家在台中市，沒有必要在台中市汽車旅館休息14次，加上還有LINE對話紀錄截圖、離婚協議書、人夫與小三的親密合照等證據，不採信小三證詞，判小三要賠40萬元，仍可上訴。

台中市人妻從丈夫手機發現，丈夫出軌公司女同事，台中地院判小三要賠40萬元。示意圖／AI生成

人夫 小三 妻子 台中市 性關係 丈夫

相關新聞

人夫手機拿給妻幫忙公事…逮到他跟女同事偷情20次 小三得賠40萬

台中市一名人夫在今年初時，將手機拿給妻子協助處理公務，未料卻被妻子發現，人夫與公司女同事偷情，妻子向丈夫質問後，丈夫坦認...

獨／嘉義學校游泳隊教練伸狼爪 逼迫多名女學生拍裸照

嘉義地區一名學校游泳隊教練驚傳長期性騷擾女學生，甚至要求脫衣服、拍裸照，有女學生受害長達3年，檢警在手機相簿發現多人受害...

直排輪教練緩刑內再犯！哄女童嘴巴碰生殖器 塞糖果要她封口

苗栗吳姓男子曾對15歲女友性交，緩刑期間內擔任直排輪教練到某幼兒園，在廁所哄騙5歲女童閉眼，竟脫褲用生殖器碰她嘴巴，女童...

影／6女指控變態男北捷中山站外狂掐臀 光頭熱心男幫勒脖壓制

台北捷運中山站四號出口周邊昨天晚上發生連環性騷擾事件，莊姓男子在短時間內多次伸手觸摸女性臀部，多名女子當場大喊「有變態」...

老鴇抖音徵人 泰女假觀光真賣淫…「嫖客」突亮警證件當場逮人

蔡姓婦人在社交平台「抖音」發布徵求服務小姐訊息，一名泰國籍女子應徵後，以觀光名義來台，在基隆著名的風化區「鐵路街」賣淫，...

日籍公務員捷運站涉二度偷拍 法官痛批「不知記取教訓」判4月徒刑確定

日本岩手縣農林水產部公務員佐佐木貴法今年6月以觀光名義來台，被抓到在台北捷運中山站偷拍女子裙底遭逮，士林地院判4月徒刑，...

