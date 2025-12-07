聽新聞
0:00 / 0:00

防台版N號房再現 綠提修法

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導

藝人黃子佼涉購買持二二五九部兒少性影像，且為論壇「創意私房」高級會員，震驚全台。法務部十月提出刑法修正草案，增訂故意殺人、殺人未遂經判處無期徒刑或有期徒刑逾十年者，不適用假釋規定。民進黨立委陳亭妃等十六人再提案，增訂犯兒童及少年性剝削防制條例者不適用假釋規定。

陳亭妃等人提案修法加重內容，包括犯兒童及少年性剝削防制條例第卅一條至第四十條、第四十四條、第四十五條第二項及第三項之罪，不適用假釋規定。相當於與未滿十六歲、十六歲以上未滿十八歲有對價性交或猥褻行為者；引誘、招募、媒介、藏匿等，使兒童或少年有對價性交或猥褻行為；強暴、恐嚇、監控等，甚至是拍攝、製造、持有、散布兒童或少年性影像都涵括在內。

陳亭妃表示，近期國內兒虐或兒少性剝削的重大社會事件一再發生，像剴剴案、黃子佼案及台版號房的創意私房事件等，都是對於兒少非常嚴重的犯罪行為。這一類的事件已朝向組織化、營利化趨勢發展，往往都是特定人士反覆實施犯罪，造成民眾的恐懼不安和憤怒。

陳亭妃呼籲，政府一定要用最高規格標準，檢視虐童還有兒少性剝削事件的規範，以及處理相關事件的配套措施是否完備，也盼朝野能支持。

兒少法 偷拍 性剝削

延伸閱讀

避免台版N號房再現 綠委提修法犯兒少性剝削排除假釋

挺林俊憲 邱莉莉再批議長跑票案…陳亭妃：抹黑我都吞下去

影／科技三軸串起產業發展 陳亭妃：建構台南成為科技重鎮

傳陳亭妃政見會拒提問 林俊憲：讓市民看清真材實料或空心草包

相關新聞

防台版N號房再現 綠提修法

藝人黃子佼涉購買持二二五九部兒少性影像，且為論壇「創意私房」高級會員，震驚全台。法務部十月提出刑法修正草案，增訂故意殺人...

獨／嘉義學校游泳隊教練伸狼爪 逼迫多名女學生拍裸照

嘉義地區一名學校游泳隊教練驚傳長期性騷擾女學生，甚至要求脫衣服、拍裸照，有女學生受害長達3年，檢警在手機相簿發現多人受害...

直排輪教練緩刑內再犯！哄女童嘴巴碰生殖器 塞糖果要她封口

苗栗吳姓男子曾對15歲女友性交，緩刑期間內擔任直排輪教練到某幼兒園，在廁所哄騙5歲女童閉眼，竟脫褲用生殖器碰她嘴巴，女童...

影／6女指控變態男北捷中山站外狂掐臀 光頭熱心男幫勒脖壓制

台北捷運中山站四號出口周邊昨天晚上發生連環性騷擾事件，莊姓男子在短時間內多次伸手觸摸女性臀部，多名女子當場大喊「有變態」...

老鴇抖音徵人 泰女假觀光真賣淫…「嫖客」突亮警證件當場逮人

蔡姓婦人在社交平台「抖音」發布徵求服務小姐訊息，一名泰國籍女子應徵後，以觀光名義來台，在基隆著名的風化區「鐵路街」賣淫，...

日籍公務員捷運站涉二度偷拍 法官痛批「不知記取教訓」判4月徒刑確定

日本岩手縣農林水產部公務員佐佐木貴法今年6月以觀光名義來台，被抓到在台北捷運中山站偷拍女子裙底遭逮，士林地院判4月徒刑，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。