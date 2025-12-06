直排輪教練緩刑內再犯！哄女童嘴巴碰生殖器 塞糖果要她封口
苗栗吳姓男子曾對15歲女友性交，緩刑期間內擔任直排輪教練到某幼兒園，在廁所哄騙5歲女童閉眼，竟脫褲用生殖器碰她嘴巴，女童事後告知媽媽「看到、碰到教練的雞雞」；法院認為吳犯後否認，有妨害性自主前科又再犯，一、二審都依加重強制猥褻罪判他4年，仍可上訴。
檢警調查，吳男2024年1月10日到幼兒園教學時，在廁所遇見1名5歲女童，竟哄騙對方閉上眼睛，在自己的生殖器觸碰對方嘴唇猥褻，因女童察覺有異物張眼發現，還給了她1顆糖果表示不要告訴其他人這件事。
後來女童母親來接她下課，女童就在車上給媽媽說自己很開心，還拿出糖果給車上的2位姊姊看，說是教練給的，並表示自己有看到、碰到教練的雞雞，女童母親聽見驚覺異狀，報警提告後才曝光。
苗栗地院一審時，吳矢口否認犯行；吳的辯護律師則稱，女童說吳男沒對她做不好的事，看到其生殖器沒什麼感覺，並稱從法律構成要件「猥褻罪難道不需要讓被猥褻的被害人感覺到這是一種猥褻行為嗎？」但女童身上完全看不到這個跡象，合理懷疑女童只是看到，應不是碰到或吃到。
一審指出，未滿7歲兒童為被害人者，因無合意性交的意思能力，如為性交，應論以違反意願性交，無成立合意性交可能；而猥褻行為同屬侵害性自主意思的犯罪，如對未滿7歲兒童猥褻者，因被害人無合意猥褻能力，當屬違反意願的猥褻行為，不採信吳及辯護人辯詞。
一審認為，吳利用教練機會接觸對幼童猥褻，犯後始終否認，沒有道歉、賠償，毫無悔意，態度不佳，且他已有2次對少女合意性交前科，這次竟於緩刑期間內再犯，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判他4年。
吳男不服上訴，仍否認猥褻，辯稱女童進廁所主動跟他要糖果，有跟她解釋糖果不是只給她，這樣會讓其他小朋友嫉妒，才要她拿到糖果不要炫耀。
台中高分院二審查，女童在偵查時坦言，吳要她閉眼嘴巴就碰到其雞雞，張開眼就看到生殖器還聞到不好聞的味道，後來吳就給她糖果，並告知「不要告訴別人。」
二審在比對相關證詞、幼兒園監視器畫面等，仍不採信吳辯詞，認為一審認事用法、量刑均無違誤，判處駁回。
