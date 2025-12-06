影／6女指控變態男北捷中山站外狂掐臀 光頭熱心男幫勒脖壓制

台北捷運中山站四號出口周邊昨天晚上發生連環性騷擾事件，莊姓男子在短時間內多次伸手觸摸女性臀部，多名女子當場大喊「有變態」，路人見狀協助圍住男子並報警，其中一名光頭男子更以勒脖方式壓制他行動。警方獲報趕抵，現場有6名女子指認「被摸」，儘管他始終沈默否認，但監視器明顯拍到犯行，警詢後依性騷擾防治法送辦。

有網友在社群平台Threads發文說，當時她與朋友在中山區吃完飯要回家，穿過人群時，朋友突然驚呼「屁股被掐」，緊接著陸續有其他女性喊聲「遇到變態」，看到簡男神色慌張想逃，熱心民眾立刻制止，現場多名被害女子指認。

中山警方指出，昨天晚上9點17分獲報，中山捷運站四號出口附近有女子遭性騷情事，趕抵發現簡男（50歲）遭民眾圍住指控，初步詢問簡男否認犯案，辯稱單純下班經過，但經調閱監視器畫面發現事證明確，且有6名女子提告，警詢依涉犯性騷擾防治法移送台北地檢署偵辦。

據了解，簡男沒有相關前科，供稱是一般上班族。