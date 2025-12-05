聽新聞
0:00 / 0:00
老鴇抖音徵人 泰女假觀光真賣淫…「嫖客」突亮警證件當場逮人
蔡姓婦人在社交平台「抖音」發布徵求服務小姐訊息，一名泰國籍女子應徵後，以觀光名義來台，在基隆著名的風化區「鐵路街」賣淫，泰女脫光光準備要幫一名嫖客脫衣性交易時，嫖客突亮出警察證件通報逮人。法官將蔡婦依圖利容留性交罪判處3月徒刑，得易科9萬元罰金。
基隆地院判決書指出，蔡姓婦人在鐵路街租屋為營業處所，先在社交平台「抖音」上發布徵求服務小姐貼文，媒介性交易營利，今年5月29日前，媒介一名泰國籍女子與特定男顧客性交易，每次15分鐘、代價1500元，蔡婦從中抽取400元利潤，其餘歸泰女所有。
判決書說，今年5月29日下午4時38分，市警第一分局員警喬裝嫖客前往查緝，蔡婦見嫖客上門對他推銷招攬，談妥價格1500元後，引導該警至2號包廂房間，泰女一見嫖客上門，立即褪去全身衣物，光溜溜主動作勢幫該警脫去衣物之際，該警隨即出示證件表明警職身分，並呼叫支援警力進入搜索，當場扣得未使用的保險套1批、潤滑劑2瓶等證物，將蔡婦及泰女帶回查辦。
警方偵訊後，將蔡婦依圖利容留性交罪移送檢方偵辦，並經檢方起訴，泰女也被遣送出境，返回泰國曼谷。
法官審理指出，蔡婦為貪圖個人不法私利，從事媒介、容留女子與他人性性交易，敗壞善良風俗，實不可取。
