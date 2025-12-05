快訊

日籍公務員捷運站涉二度偷拍 法官痛批「不知記取教訓」判4月徒刑確定

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

日本岩手縣農林水產部公務員佐佐木貴法今年6月以觀光名義來台，被抓到在台北捷運中山站偷拍女子裙底遭逮，士林地院判4月徒刑，可易科罰金。檢方認定量刑過輕上訴，二審合議庭認佐佐木已賠償，獲對方原諒，駁回上訴，全案確定；法官還特別在判決書指責判決完又犯案，批「不知記取教訓」。

佐佐木（33歲）11月6日又被抓到在中山捷運站附近南京西路偷拍女子裙底，當時士林地檢署複訊後，向法院聲請羈押獲准；此案尚待檢方起訴。

二審合議庭指出，考量佐佐木坦承犯行，儘管一審宣判時有意願和解，被害女沒有意願，但上訴審理期間，雙方經調解，佐佐木賠償款項完畢給被害女，獲對方原諒、不再追究刑事責任，檢察官卻認為一審量刑過輕，認無理由，駁回上訴。

二審合議庭說，佐佐木無任何前科，但言詞辯論終結後，竟又因涉嫌偷拍女子性影像而當場遭到現行犯逮捕，被新聞大肆報導，認定「不知記取教訓」，有執行4月徒刑的必要，4月徒刑的必要，不給緩刑。

案件源於，佐佐木今年6月以觀光名義來台，並順道勘察台灣農業發展，6月8日卻在北捷中山站手扶梯使用GoPro偷拍女子裙底，當場被女子發現並報警。警方查出他為日本岩手縣農林水產部職員，事發後岩手縣政府曾派代表來台公開90度鞠躬道歉。

佐佐木當時被移送士林地檢署偵辦，檢方認定有逃亡之虞聲請羈押獲准，經收押39天後於7月16日起訴，7月22日士林地院裁定以12萬元交保，並限制出境、出海8個月，7月29日一審宣判4月徒刑，可易科罰金。檢方不滿刑度過輕提出上訴。

未料，佐佐木在判決尚未定讞、仍受限制出境期間，竟再度於同地偷拍。北市警方表示，11月6日下午5點多接獲報案，指中山捷運站附近南京西路有人偷拍女子裙底，趕抵現場赫然發現嫌犯是今年6月才因相同案件被送辦的日籍公務員佐佐木。

日本岩手縣農林水產部公務員佐佐木貴法來台觀光，二度偷拍女性裙底風光就逮。記者翁至成／翻攝
日本岩手縣農林水產部公務員佐佐木貴法來台觀光，二度偷拍女性裙底風光就逮。記者翁至成／翻攝
士林地院外觀照。圖／聯合報系資料照
士林地院外觀照。圖／聯合報系資料照

