性侵夜歸女判10年出獄後再犯 強制就醫又打傷病友

張姓男子曾在新北市犯下隨機性侵案件被判刑10年，2020年出獄後又在疫情期間侵入民宅犯下猥褻案件，檢察官聲請強制治療，但他在醫院期間又和室友產生嫌隙，放話說「我要打死你」，也毆打室友，再被彰化地方法院依恐嚇、傷害罪判處拘役20日，得易科罰金。

判決書指出，張男去年在彰化某醫院住院時與室友因生活習慣問題產生嫌隙，去年5月24日先是恐嚇室友「有一天我會打你，我要打死你」，3天後他趁室友在廁所時毆打室友頭部，被依傷害罪嫌送辦，被判處拘役20日。

事實上張男前科累累，不僅有竊盜、毒品前科，2010年間他夥同一名少年在新北市蘆洲、三重一帶隨機尾隨夜歸女子，將一名正在停放機車要返家的女子強行拔走機車鑰匙，自背後勒住女子脖子，要求女子和他們到汽車旅館，被女子拒絕後，竟當場性侵女子，並恐嚇若配合就不會將她殺害。

後來女子佯稱去汽車旅館再做等語，張男才讓女子起身，並載女子要到汽車旅館，途中女子向行經的計程車求救，並跳車、開計程車車門求救，計程車直接將女子載到三重派出所報案，張男才與少年逃離，但不久後張男又回派出所外徘徊，才被警方逮捕，張男後被依強制性交罪判刑10年。

張男2020年出獄後，新北市政府依性侵害防治法安排他繼續接受身心治療及輔導教育，但他又於2021年5月、7月間再犯下深夜強拉女子妨害自由、深夜侵入住宅強制猥褻等罪嫌，再被判刑4年6月。