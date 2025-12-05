快訊

勞動部宣布勞保紓困貸款開辦 最高可貸10萬、利率2.165%

運安處要查！台鐵調車工花蓮站內遭貨物列車撞擊 大出血傷重不治

家裡被亂丟一顆「會呼吸的石頭」！真面目嚇壞所有人 專家一看：差點沒命

性侵夜歸女判10年出獄後再犯 強制就醫又打傷病友

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

張姓男子曾在新北市犯下隨機性侵案件被判刑10年，2020年出獄後又在疫情期間侵入民宅犯下猥褻案件，檢察官聲請強制治療，但他在醫院期間又和室友產生嫌隙，放話說「我要打死你」，也毆打室友，再被彰化地方法院依恐嚇、傷害罪判處拘役20日，得易科罰金。

判決書指出，張男去年在彰化某醫院住院時與室友因生活習慣問題產生嫌隙，去年5月24日先是恐嚇室友「有一天我會打你，我要打死你」，3天後他趁室友在廁所時毆打室友頭部，被依傷害罪嫌送辦，被判處拘役20日。

事實上張男前科累累，不僅有竊盜、毒品前科，2010年間他夥同一名少年在新北市蘆洲、三重一帶隨機尾隨夜歸女子，將一名正在停放機車要返家的女子強行拔走機車鑰匙，自背後勒住女子脖子，要求女子和他們到汽車旅館，被女子拒絕後，竟當場性侵女子，並恐嚇若配合就不會將她殺害。

後來女子佯稱去汽車旅館再做等語，張男才讓女子起身，並載女子要到汽車旅館，途中女子向行經的計程車求救，並跳車、開計程車車門求救，計程車直接將女子載到三重派出所報案，張男才與少年逃離，但不久後張男又回派出所外徘徊，才被警方逮捕，張男後被依強制性交罪判刑10年。

張男2020年出獄後，新北市政府依性侵害防治法安排他繼續接受身心治療及輔導教育，但他又於2021年5月、7月間再犯下深夜強拉女子妨害自由、深夜侵入住宅強制猥褻等罪嫌，再被判刑4年6月。

檢察官認為張男暴力危險性高、再犯可能性高，聲請准予強制治療獲准，且認為應每年鑑定、評估有無停止治療必要，但張男提起抗告，仍被台灣高等法院駁回。

張姓男子曾在新北市犯下隨機性侵案件被判刑10年，出獄後再犯，被檢察官聲請強制治療，在醫院又打傷室友，再被判處拘役20日。記者林宛諭／攝影
張姓男子曾在新北市犯下隨機性侵案件被判刑10年，出獄後再犯，被檢察官聲請強制治療，在醫院又打傷室友，再被判處拘役20日。記者林宛諭／攝影

性侵害

延伸閱讀

沉寂3月江祖平釜山現蹤！控三立高層之子性侵後出國散心

于朦朧死因不單純！疑遭性侵、全口無牙、切右耳　陸委會發聲了

她訴苦被性侵 …男子被押到靈骨塔上狗鍊狗項圈 棍棒毆打逼學狗爬

趁兒入監服刑 惡公公竟性侵媳婦懷孕又毛手毛腳…下場曝光

相關新聞

創意私房會員狼師9年偷拍30多人 上訴保證「永不再犯」仍判12年

台北市陳姓補習班老師是創意私房會員，他在寶特瓶、芳香劑裝設針孔，利用教職9年多偷拍30多名女學生、同事，台中檢警破獲創意...

性侵夜歸女判10年出獄後再犯 強制就醫又打傷病友

張姓男子曾在新北市犯下隨機性侵案件被判刑10年，2020年出獄後又在疫情期間侵入民宅犯下猥褻案件，檢察官聲請強制治療，但...

男持「不求人」二闖國中女教師宿舍 嗅聞貼身衣物還偷褲襪

鍾姓男子今年3月間跑到台南某國中教師宿舍，以「不求人」（抓背器）伸入開啟門鎖後，侵入女教師房間內，嗅聞其貼身衣物，一周後...

台南國小班導偷拍3女學生裙底風光 調解成立換緩刑

台南市謝姓國小班導被控找女學生當小老師，趁女學生彎腰改作業，拿手機從後方偷拍裙底風光，經警追查共3名女學生受害。謝師與3...

中壢車站斯文男鏡頭藏包偷拍裙底 警持拘票上銬帶回

桃園市中壢火車站日前傳出一名身穿斯文的男子，固定每天上午通勤時間出沒在車站周邊，疑似將鏡頭藏在手提包內偷拍女生裙底，畫面...

少婦婚外情產下雙胞胎…反控丈夫家暴害她離家 判決曝

彰化縣1名少婦上職訓課程，與課程負責人發生婚姻並產下雙胞胎，少婦的丈夫憤而提告，少婦辯稱與丈夫分居後才有新戀情，不被法官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。