男持「不求人」二闖國中女教師宿舍 嗅聞貼身衣物還偷褲襪

鍾姓男子今年3月間跑到台南某國中教師宿舍，以「不求人」（抓背器）伸入開啟門鎖後，侵入女教師房間內，嗅聞其貼身衣物，一周後又闖入房內偷走其黑色褲襪而被查獲。他辯褲襪不是對方的，他是穿褲襪闖入後在房內脫掉的，法官認他犯侵入住宅罪處4月，又犯踰越門窗及安全設備侵入住宅竊盜罪處7月。

檢警調查，鍾姓男子3月22日晚間9時33分許至該教師宿舍房間前，雖裝有鐵窗，但窗戶未上鎖，便開啟窗戶並以「不求人」伸入鐵窗與窗戶內，開啟門鎖後打開大門，侵入女教師房間內，嗅聞其貼身衣物後離開。

他於3月30日凌晨1時18分許再度前往該宿舍，以相同手法侵入女教師房間內，翻找嗅聞其貼身衣物，並竊取她擺放在紙箱內黑色褲襪1條，離開宿舍房間後，剛好遇到有員警巡邏，隨即躲入廁所內，經員警盤查後發現他褲子口袋內有黑色褲襪1條，調閱校內監視器畫面後查獲。

他辯稱，那件褲襪是他10年前就有，人家遺留下來沒有收走，他當天是從家裡穿著過去，會穿著褲襪出門，是當天單純想要這麼做；他進入宿舍的時候，怕出來被別人發現，就在宿舍裡頭脫掉。

他說，褲襪並不是對方的，他也不知道為何她褲襪會少1條。但與其之前供詞，他是放在口袋內帶往國中等說詞，前後均不一致。

女教師表示，警方在學校巡邏時發現有陌生人闖入，經向學校調閱監視器，發現對方進入她所住宿舍內，看完監視器後發現她有1件黑色褲襪遭竊。她說，3月30日晚上10時返回宿舍時，發現髒衣籃有被人移動。

她說，平常待洗的內衣會依照個人習慣放置在洗衣袋內或籃子最底部，但她當晚30日22時返回宿舍時，發現髒衣籃頂端放著她的內衣，明顯與她個人習慣不同，而被偷的黑色褲襪平時放在瓦楞紙箱內，且紙箱也是靠近門的地方。

她表示，該黑色褲襪確定是她的，因為她確定房間內原有18件褲襪，但經她清點後確實剩下17件，且對方提出該件黑色褲襪，長度與她其餘褲襪相同，且對方提出的黑色褲襪材質是她平常會購買的材質。