台南國小班導偷拍3女學生裙底風光 調解成立換緩刑
台南市謝姓國小班導被控找女學生當小老師，趁女學生彎腰改作業，拿手機從後方偷拍裙底風光，經警追查共3名女學生受害。謝師與3女及家長達成調解，法官認他犯拍攝兒童性影像罪、無故重製兒童性影像共4罪，應執行2年，緩刑5年，並提供200小時義務勞務及接受法治教育8小時。
檢警調查，謝師自2023年8月間起擔任台南某國小班導師，去年3月在教室內將針孔攝影機藏放在教室後方座位前地板上，並使用其所有手機連結該攝影機，在A女不知情情形下，攝錄其裙底內褲、大腿根部身體隱私部位性影像共9部影片。
去年9、10月間，在教室內持其手機，偷拍B女裙底內褲、大腿根部身體隱私部位性影像共11張照片，隨後在住處還將該照片傳送至其筆記型電腦內，無故重製兒童性影像。
同時，今年3月10日、同年月12日分別在教室內持手機偷拍C女裙底內褲、大腿根部身體隱私部位性影像共12部影片、53張照片，及其裙底內褲、大腿根部及前傾時所露出胸部身體隱私部位性影像共5部影片、27張照片。
謝於偵查及審理時均坦承不諱，謝的律師代他向法官求情，認他犯罪情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，請求依法減輕其刑。
合議庭認為，謝身為3名女學生班導師，本應善盡保護照顧之責，竟為滿足一己私慾而犯案，雖已與3女及家長達成調解，仍嚴重影響她們在成長過程中心理及人格健全發展，仍難認有何特殊原因與環境而足以引起一般同情，或有顯可憫恕之情。
合議庭審酌，謝身為3女班導師，明知她們均為未滿12歲兒童，竟為滿足一己私慾，攝錄、無故重製其性影像，嚴重影響3女在成長過程中心理及人格健全發展。
同時，考量他於偵查及審理中均坦認犯行，並已與3女及家長達成調解。且所犯拍攝兒童性影像罪（3次）、無故重製兒童性影像罪（1次），犯罪類型及手段均相似，重複性高，兼衡其年紀與社會復歸可能性，認他犯拍攝兒童性影像罪共3罪，各處1年4月，又犯無故重製兒童性影像罪處1年5月，應執行2年。
合議庭指出，謝因一時失慮致罹刑典，犯後已坦承犯行，並與3女及家長達成調解，展現悔意並有補過之舉，3女及家長也均同意原諒他，並不再追究其刑事責任，同時宣告緩刑5年，且提供200小時義務勞務，及接受法治教育課程8小時。
