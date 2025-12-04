中壢車站斯文男鏡頭藏包偷拍裙底 警持拘票上銬帶回

桃園市中壢火車站日前傳出一名身穿斯文的男子，固定每天上午通勤時間出沒在車站周邊，疑似將鏡頭藏在手提包內偷拍女生裙底，畫面曝光引發議論。警方獲報後組成專案小組調查，昨下午將該偷拍男子拘提帶回偵辦，全案依妨害秘密罪嫌移送辦。

網友日前在臉書PO文指出，友人最近頻繁遇到一名偷拍變態，大約每天早上8點左右出沒在中壢火車站周邊，隨機尋找目標偷拍，請各位女生一定要提高警覺。

原PO指出，11月24日拍到該名男子偷拍別人裙底的證據，事後去警局報案，但警察表示因為朋友不是被拍到的人，就算到現場也無法強制觀看男子的相機或手機，頂多只能在附近巡邏。隔天原PO不放心陪同友人一起，結果同一時間偷拍犯又出現在同一地點，再次立刻報警，但警察到場時人已不知所向，令原PO怒批「我今天光是看到偷拍犯的臉就氣到發抖，很難保持冷靜面對」。

中壢警方日前獲報後立即成立專案小組，並主動通知被害女子提告。警方今指出，經專案小組連日密集蒐證，於昨下午2時25分，持拘票及搜索票將該偷拍男子拘提帶回偵辦，並查扣改裝式針孔攝影機、電腦硬碟、記憶卡等證物，全案警詢後依妨害秘密罪嫌移送法辦。