中壢車站斯文男鏡頭藏包偷拍裙底 警持拘票上銬帶回

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市中壢火車站日前傳出一名身穿斯文的男子疑似將鏡頭藏在包內偷拍女生裙底遭路人拍下。記者周嘉茹／翻攝
桃園市中壢火車站日前傳出一名身穿斯文的男子疑似將鏡頭藏在包內偷拍女生裙底遭路人拍下。記者周嘉茹／翻攝

桃園市中壢火車站日前傳出一名身穿斯文的男子，固定每天上午通勤時間出沒在車站周邊，疑似將鏡頭藏在手提包內偷拍女生裙底，畫面曝光引發議論。警方獲報後組成專案小組調查，昨下午將該偷拍男子拘提帶回偵辦，全案依妨害秘密罪嫌移送辦。

網友日前在臉書PO文指出，友人最近頻繁遇到一名偷拍變態，大約每天早上8點左右出沒在中壢火車站周邊，隨機尋找目標偷拍，請各位女生一定要提高警覺。

原PO指出，11月24日拍到該名男子偷拍別人裙底的證據，事後去警局報案，但警察表示因為朋友不是被拍到的人，就算到現場也無法強制觀看男子的相機或手機，頂多只能在附近巡邏。隔天原PO不放心陪同友人一起，結果同一時間偷拍犯又出現在同一地點，再次立刻報警，但警察到場時人已不知所向，令原PO怒批「我今天光是看到偷拍犯的臉就氣到發抖，很難保持冷靜面對」。

中壢警方日前獲報後立即成立專案小組，並主動通知被害女子提告。警方今指出，經專案小組連日密集蒐證，於昨下午2時25分，持拘票及搜索票將該偷拍男子拘提帶回偵辦，並查扣改裝式針孔攝影機、電腦硬碟、記憶卡等證物，全案警詢後依妨害秘密罪嫌移送法辦。

中壢警分局長林鼎泰表示，偷拍行為嚴重侵害民眾隱私安全，警方對此絕不寬貸。另也呼籲，若民眾遇有明顯可疑人士靠近或目擊疑似偷拍情事，請務必於第一時間立即撥打110讓警方能第一時間介入處置，或能見義勇為，發揮守望相助精神大聲示警提醒被害人。

中壢警方昨下午將偷拍男子拘提帶回偵辦，發現其手提包裝設針孔鏡頭，全案依妨害秘密罪嫌移送辦。圖／警方提供
中壢警方昨下午將偷拍男子拘提帶回偵辦，發現其手提包裝設針孔鏡頭，全案依妨害秘密罪嫌移送辦。圖／警方提供
中壢警方昨下午將偷拍男子拘提帶回偵辦，發現其手提包裝設針孔鏡頭，全案依妨害秘密罪嫌移送辦。圖／警方提供
中壢警方昨下午將偷拍男子拘提帶回偵辦，發現其手提包裝設針孔鏡頭，全案依妨害秘密罪嫌移送辦。圖／警方提供
中壢警方昨下午將偷拍男子拘提帶回偵辦，發現其手提包裝設針孔鏡頭，全案依妨害秘密罪嫌移送辦。圖／警方提供
中壢警方昨下午將偷拍男子拘提帶回偵辦，發現其手提包裝設針孔鏡頭，全案依妨害秘密罪嫌移送辦。圖／警方提供

