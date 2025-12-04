中壢車站偷拍狼抓到了 警查扣針孔攝影機移送法辦

快訊

中壢火車站周遭傳出有色狼偷拍女性。圖：翻攝自內壢大小事

中壢火車站周遭上(11)月底傳出有色狼偷拍女性裙底，路人見狀立即向中壢警分局報案，警方到場時，涉嫌偷拍的男子與疑似被拍的女子均已離開，經警方主動通知被害人提告、連日蒐證之下，鎖定涉案男子的身分後，於今(3)日持拘票及搜索票將男子拘提帶回偵辦，並查扣改裝式針孔攝影機、電腦硬碟、記憶卡等證物，全案警詢後依妨害秘密罪嫌移送法辦。

警方查扣改裝式針孔攝影機、電腦硬碟、記憶卡等證物。圖：讀者提供

日前有民眾在臉書社團發文提到，朋友連續兩天在中壢區建國路一帶目擊有同一名男子疑似偷拍女性偷拍裙底。第一天目擊後去派出所報警，卻因為報案人不是被害人，警方無法強制觀看該男子的相機或手機畫面，不過警方承諾會在附近加強巡邏；沒想到，隔天報案人再次於建國路目擊同一名男子又對女子偷拍，立即通知警方到場，卻因為涉案人與被害人都已經離開，仍然沒有抓到該名偷拍狼。不過，中壢分局成立專案小組、通知被害人報案後，持續積極偵辦，偷拍狼總算在今日落網。

中壢分局長林鼎泰表示，偷拍行為嚴重侵害民眾隱私安全，警方對此絕不寬貸。另也呼籲，若民眾遇有明顯可疑人士靠近或目擊疑似偷拍情事，請務必於第一時間立即撥打110讓警方能第一時間介入處置，或能見義勇為，發揮守望相助精神大聲示警提醒被害人。只要及時通報，警方必定盡速到場，維護民眾權益。

