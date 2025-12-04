聽新聞
0:00 / 0:00
少婦婚外情產下雙胞胎…反控丈夫家暴害她離家 判決曝
彰化縣1名少婦上職訓課程，與課程負責人發生婚姻並產下雙胞胎，少婦的丈夫憤而提告，少婦辯稱與丈夫分居後才有新戀情，不被法官採信，認為兩人行為故意不法侵害人夫配偶權，且情節重大，判決兩人應連帶賠償80萬元。可上訴。
判決書指出，這名少婦2023年結婚，已與丈夫育有一子，同年她報名職訓課程，與職訓班負責人相戀，去年6月產下雙胞胎，被她丈夫一狀告上法院，指稱少婦與職訓班負責人的行為使他承受精神上巨大痛苦，夫妻協議離婚，他向前妻連帶求償精神慰撫金150萬元。
少婦辯稱，她的丈夫2023年有家暴行為，她聲請保護令後離家，在與丈夫感情破裂後才與別的男子交往，未侵害配偶權，即便有也情節屬於輕微。
職訓班負責人辯稱，他完全不知道少婦已婚，主觀上並無侵害對方配偶的故意或過失，不應負擔賠償責任。彰化地院審理，認為職訓班報名要繳交身分證正、反影本，職訓班負責人應有充分機會從少婦的配偶欄得知她已婚，辯稱不知情，與事證不符。
彰化地院審酌，少婦與職訓班負責人在少婦婚姻關係存續期間發生性行為，顯屬不正常交往，已破壞婚姻共同生活的圓滿安全及幸福，違反善良風俗，故意不法侵害其配偶權，且情節重大，雙方的智識、收入、經濟條件等一切情狀，裁定2人應連帶賠償80萬元。
