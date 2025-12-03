快訊

神父宗教輔導竟趁機猥褻女子 3天3度伸手得逞

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹市天主教葉姓神父被控對前往尋求宗教慰藉的女子，以連續碰觸恥骨、脫褲舔陰方式，3度猥褻得逞，新竹地院依對受扶助之人利用權勢猥褻罪判刑10月、緩刑3年，並應向公庫支付15萬元。

判決書指出，葉姓神父在2022年任職於天主教加爾默羅聖衣聖母堂，女子到教會尋求宗教慰藉（避靜），因此接受葉姓神父的輔導。未料，葉姓神父利用宗教輔導行為產生從屬支配關係，及該女受自己以宗教輔導方式扶助而生的權勢與機會，於2022年2月16日與17日晚間8點，在教會302室內，趁與女子獨處之際，以手指隔著褲子碰觸恥骨，而以此方式猥褻得逞2次。

此外，2022年2月18日晚間10點40分許，葉姓神父在同一地點趁與小美獨處時，先以手指隔著褲子碰觸恥骨，再脫下女子的外褲及內褲，並舔其陰部，總共對該女3度猥褻得逞。

法官審酌被葉男是教會的神父，本應依其專業，協助透過宗教輔導行為排解情緒、解決問題，然其為滿足一己之私慾，竟利用其與被害人間從屬支配關係及被害人受扶助權勢與機會來猥褻，造成被害人心理上難以磨滅之陰影。

法官審酌葉姓神父行為時並未使用工具，且未致告訴人成傷，也無其他共犯，犯罪的手段尚知節制；也未曾因刑事犯罪經判刑確定、執行完畢。念及葉姓神父終能坦承犯行，與被害人達成和解、支付賠償金，被害人也同意原諒葉男，依對受扶助之人利用權勢猥褻罪判刑10月、緩刑3年，並應向公庫支付15萬元。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

