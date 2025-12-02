快訊

北市男闖大樓偷拍女童上廁所 手機滿滿私密照...慘遭羈押

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

25歲林姓男子日前在台北市長春路一棟商辦大樓偷拍女童上廁所，當場被女童母親識破，遭民眾合力制伏，警方趕抵在手機發現包括女童在內多名女性私密影像，警詢後依妨害性隱私、兒少性剝削等罪嫌移送台北地檢署，檢方聲押獲准。

警方調查，林男是旅行社業務，疑利用下班及外出時間，專挑商辦大樓、大賣場等公共場所的女廁行蹤不明處犯案，持手機偷拍女性如廁畫面。

上月28日傍晚6點50分，林男闖入中山區某大樓4樓女廁，躲在隔間內透過下方縫隙偷拍，一名未滿10歲的女童上完廁所離開，林男尾隨走出，外頭等候女童的母親見一名男子竟從女廁步出，且邊滑動手機相簿，認定怪異。

女童母親懷疑女兒遭偷拍，迅速向大樓其他民眾求援，4名民眾合力將林男留住並報警，警員到場檢視林男手機，不僅發現有剛拍攝的女童私密影像，還有數十張不同女性的如廁畫面，當場逮捕。

林男供稱，會趁下班或逛街時「隨機查看公共女廁」，只要發現管理鬆散、有縫隙可利用便下手，拍攝目的僅是要「個人收藏」，檢警認定他犯案持續性高，向法院聲請羈押獲准。

台北市警中山分局外觀照。(本報系資料照)
女童 女廁 偷拍

相關新聞

未成年少女片遭大量流傳 高雄男付5千加永久會員遭揪出

台中地檢署偵辦創意私房Telegram版「SCP」社群，發現有大量未成年少女猥褻影片在名為「暗黑教科書」的群組流傳，其中...

男子偷拍內衣褲還想加臉書…二女求償95萬 法官判賠8萬

彰化縣蕭姓男子去年某日清晨進入他人住宅旁倉庫內，拍屋主等二女內衣褲，被發現報警處理，才發現此男子早在3年前也曾侵入其住宅...

兩岸換匯詐女網友金錢又拍攝性影像 他判刑3年8月確定

吳姓男子在大陸地區沒有工作，2023年謊稱要把大陸積蓄透過地下匯兌匯回台灣，詐騙女網友借錢給他辦匯款，得手後，強迫被害人...

不讓性侵創傷綿延！律師：保障追訴權 證據可能減弱是考驗

兒少性侵追訴權時效，法務部已預告修法，趨勢大勢底定，民團另協助被害人聲請釋憲，包括暖暖Sunshine協會、民間司改會、...

性侵受害者心聲 「未曾感受司法帶來的正義或溫暖」

「我未曾感受到司法帶給我的正義或溫暖」。年幼時疑遭親友性侵聲請釋憲的當事人，聲請前夕曾傳訊給律師蔡尚謙，感嘆除了反覆申訴...

