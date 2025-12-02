聽新聞
北市男闖大樓偷拍女童上廁所 手機滿滿私密照...慘遭羈押
25歲林姓男子日前在台北市長春路一棟商辦大樓偷拍女童上廁所，當場被女童母親識破，遭民眾合力制伏，警方趕抵在手機發現包括女童在內多名女性私密影像，警詢後依妨害性隱私、兒少性剝削等罪嫌移送台北地檢署，檢方聲押獲准。
警方調查，林男是旅行社業務，疑利用下班及外出時間，專挑商辦大樓、大賣場等公共場所的女廁行蹤不明處犯案，持手機偷拍女性如廁畫面。
上月28日傍晚6點50分，林男闖入中山區某大樓4樓女廁，躲在隔間內透過下方縫隙偷拍，一名未滿10歲的女童上完廁所離開，林男尾隨走出，外頭等候女童的母親見一名男子竟從女廁步出，且邊滑動手機相簿，認定怪異。
女童母親懷疑女兒遭偷拍，迅速向大樓其他民眾求援，4名民眾合力將林男留住並報警，警員到場檢視林男手機，不僅發現有剛拍攝的女童私密影像，還有數十張不同女性的如廁畫面，當場逮捕。
林男供稱，會趁下班或逛街時「隨機查看公共女廁」，只要發現管理鬆散、有縫隙可利用便下手，拍攝目的僅是要「個人收藏」，檢警認定他犯案持續性高，向法院聲請羈押獲准。
