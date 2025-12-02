未成年少女片遭大量流傳 高雄男付5千加永久會員遭揪出

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

台中地檢署偵辦創意私房Telegram版「SCP」社群，發現有大量未成年少女猥褻影片在名為「暗黑教科書」的群組流傳，其中一名家住高雄的林姓男子為取得少女猥褻影片，不惜付5千元加入永久會員，遭到檢警查出，被依違反兒少性剝削條例判處5個月有期徒刑。

檢警在這名林姓男子的筆電中發現多名少女的裸體影片，其中不僅有性交、自撫過程，甚至還有少女穿著學校制服的畫面出現，檢警在他的手機中也發現相關影片，甚至他還把部分檔案上傳到iPhone雲端硬碟當中收藏。

案件原本是台中地檢署在偵辦創意私房後續時，查到有相關成員在通訊軟「Telegram」成立「SCP」社群散布未成年少女猥褻影片，被害人遍及全台各地，大量未成年少女的影片被永無止境地流傳散布。

林男為了取得這些猥褻少女的影片，在2023年4月12日用手機經由Telegram加入SCP的其中一個群組「暗黑教科書收費群」，而「暗黑教科書收費群」要求使用者若要加入，就必須依照入會規則，支付付費方案，可選擇3個月方案1千5百元、6個月方案2千8百元，或永久方案5千元。

他因此直接選擇5千元方案，並把錢匯入群組成員提供的匯款帳戶中，因此獲得下載少女性交或猥褻的不雅影像權限，大量下載除存在電腦或手機中，直到去年7月22日被循線找到搜索，發現他購買並持有未成年性影像的行為。

案經台中地檢署轉橋頭地檢署偵辦，林男坦誠有付費加入會員並下載不雅影片存在手機、平板、筆電中。橋頭地方法院法官審理後，依違反修正前兒少性剝削防制條例，無正當理由持有兒少性影像罪，判處有期徒刑5個月。

橋頭地方法院。圖／本報資料照
