男子偷拍內衣褲還想加臉書…二女求償95萬 法官判賠8萬

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣蕭姓男子去年某日清晨進入他人住宅旁倉庫內，拍屋主等二女內衣褲，被發現報警處理，才發現此男子早在3年前也曾侵入其住宅拍內衣褲，更曾在侵入倉庫前要加其中一女IG為好友，二女向蕭男求償95萬多元，彰化地方法院判蕭男需賠二女各4萬元。

判決書指出，蕭男去年某日清晨5點擅自進入他們住宅旁倉庫內，拍屋主等二女內衣褲，被屋主發現報警處理，才發現蕭男早在2021年也曾半夜侵入其住宅，拍內衣褲，當時屋主念在蕭男還年輕又無案底，且蕭男苦若哀求並發誓不會再犯，所以屋主心軟，未提起訴訟。

沒想到3年後蕭男竟再犯，且其中一女發現蕭男來偷拍內衣褲前，竟曾想加她臉書及IG好友，但她並不認識蕭男，讓她覺得很驚嚇和「噁心」，身心受創下，還去看心理醫師並服藥，更可怕的是蕭男事後仍有於原告住宅徘徊等行為。

女子說，她還是會憂慮蕭男再次侵入住宅，讓她的居家安全感喪失、長期感到憂懼害怕、受到威脅，而有精神上痛苦，須看心理醫師並服藥。二女因此向蕭男請求各30萬、65萬及730元就診醫療費。

不過蕭男辯稱，他只是持手機拍攝原告內衣褲，並未破壞其住處空間，且倉庫是開著，如果屋主認為內衣褲涉及個人隱私而不欲被他人看見，應將內衣褲拿進自家住處內曬，且他純粹自己拍攝觀賞用，並沒傳送或交由他人觀看，且也難證明原告的憂鬱症是否與本案有因果關係。

彰化地方法院依無故侵入他人建築物罪，將蕭男處拘役20日，得易科罰金；法官認為蕭男侵入原告倉庫拍攝原告晾曬內衣褲行為，已侵害原告居住自由及隱私權，客觀上足使原告心生不安及恐懼，受有精神上痛苦，因此判蕭男需各賠二女4萬元，全案可上訴。

彰化縣蕭姓男子去年某日清晨進入他人住宅旁倉庫內，拍屋主等二女內衣褲，彰化地方法院判蕭男需賠二女各4萬元。記者林宛諭／攝影
彰化縣蕭姓男子去年某日清晨進入他人住宅旁倉庫內，拍屋主等二女內衣褲，彰化地方法院判蕭男需賠二女各4萬元。記者林宛諭／攝影

