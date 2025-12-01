影／兒少性侵追訴時效改革 民團呼籲盡速推進立法流程

立法院針對「童年性侵倖存者」的追訴權時效改革，已經有14項委員提案版本；針對「犯罪被害補償金」的改革也有3項委員提案版本。然而法務部再預告「追訴權時效」的修法草案後，目前尚未送立法院審議；就「犯罪被害補償金」是否研議修正，至今也無下文。律師林永頌表示，被性侵的兒少，如果當時未提告，等成年後再提告，可能追訴時效或補償、賠償的權利過了，這是不合理的。依「犯罪被害人權益保障法」發予被害人補償金的時效規定，現行法也未臻完善，有過於嚴苛的情形。於實務上，會發生被告經檢察官起訴，但被害人卻因逾時效而無法領取補償金的現象。

因此民間司改基金會呼籲，立法院應盡速推進立法流程，尤其應該考慮除了「刑法」之外，併同修正「兒童及少年性剝削防制條例」的必要。 民間司改基金會與立法委員陳培瑜（右一）、林月琴（左二）、張雅琳（左一）今天舉行記者會，呼籲針對「童年性侵倖存者」的追訴權時效改革，立法院應盡速推進立法流程，尤其應該考慮除了「刑法」之外，併同修正「兒童及少年性剝削防制條例」的必要。記者胡經周／攝影