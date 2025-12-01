影／兒少性侵追訴時效改革 民團呼籲盡速推進立法流程
立法院針對「童年性侵倖存者」的追訴權時效改革，已經有14項委員提案版本；針對「犯罪被害補償金」的改革也有3項委員提案版本。然而法務部再預告「追訴權時效」的修法草案後，目前尚未送立法院審議；就「犯罪被害補償金」是否研議修正，至今也無下文。律師林永頌表示，被性侵的兒少，如果當時未提告，等成年後再提告，可能追訴時效或補償、賠償的權利過了，這是不合理的。依「犯罪被害人權益保障法」發予被害人補償金的時效規定，現行法也未臻完善，有過於嚴苛的情形。於實務上，會發生被告經檢察官起訴，但被害人卻因逾時效而無法領取補償金的現象。
因此民間司改基金會呼籲，立法院應盡速推進立法流程，尤其應該考慮除了「刑法」之外，併同修正「兒童及少年性剝削防制條例」的必要。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言