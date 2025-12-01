聽新聞
0:00 / 0:00

修法草案…兒少遭性侵 追訴時效成年才起算

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

<a href='/search/tagging/2/法務部' rel='法務部' data-rel='/2/151074' class='tag'><strong>法務部</strong></a>預告修正刑法八十條，<a href='/search/tagging/2/未成年' rel='未成年' data-rel='/2/166388' class='tag'><strong>未成年</strong></a><a href='/search/tagging/2/性侵' rel='性侵' data-rel='/2/114039' class='tag'><strong>性侵</strong></a>追訴期將自成年起算。立委<a href='/search/tagging/2/范雲' rel='范雲' data-rel='/2/103497' class='tag'><strong>范雲</strong></a>（中）五月曾與受害人舉行記者會呼籲修法。圖／聯合報系資料照片
法務部預告修正刑法八十條，未成年性侵追訴期將自成年起算。立委范雲（中）五月曾與受害人舉行記者會呼籲修法。圖／聯合報系資料照片

一名女童一九九九年疑遭親友性侵，成年後訴諸法律，卻因逾期提告不起訴處分，提再議、交付審判仍一路遭駁回，去年透過律師提出釋憲聲請。經民團奔走，法務部今年八月預告修正刑法及刑法施行法有關兒少性犯罪追訴權時效規定，朝被害人法律追訴權保障邁進一步。

勵馨基金會則盼立法院盡速三讀通過，另呼籲兒少性剝削防制條例追訴期規定也比照辦理。

民間司改會更擴大訴求指出，兒少性侵害案件在民事賠償時效仍是案發後二年內，法務部除刑事追訴權時效部分修法，民事賠償請求權時效也應有更大範圍檢討。

法務部統計，近廿年因性暴力提告卻因時效因素而不起訴者達一○九七人，還不包含尚未提告的統計黑數。民進黨立委范雲五月曾帶被害人召開記者會，呼籲盡速修正刑法第八十條，規範對未成年者犯妨害性自主罪，刑事責任追訴期應「自受害者成年之日」起算。多個民團響應。

法務部研議，考量性侵犯罪具隱密性，被害人案發時若未成年，身心尚未成熟，往往因心理創傷，或未理解法律權利，或與加害人間權力不對，未能及時尋求救助；參考奧地利、日本相關規範，八月預告修正刑法第八十條及刑法施行法第八之一條。

根據草案，修正後刑法規定，未來對未成年犯強制性交、猥褻等罪，被害人成年前不計入追訴權時效；修正後刑法施行法規定，在刑法修正施行前，追訴權時效已進行而未完成者，比較修正前後條文，適用最有利行為人規定。

律師蔡尚謙認為，刑法修正施行前，追訴權時效已進行而未完成的兒少性侵案，都應改採新法，確保追訴權延長真正落實兒少保護。律師黃柏榮說，基於罪刑法定原則，審理犯罪通常適用行為時法律，除非後續法律變輕，才會適用新法，避免過度侵害人權，多數民主國家都是如此。

法界普遍樂見修法，但有人擔心多年前記憶及證據可能影響法院發現真實的能力，無止境追訴也可能影響法的安定性，是否浪費司法資源須審慎。

法務部 性侵 釋憲 范雲 未成年 律師

延伸閱讀

她訴苦被性侵 …男子被押到靈骨塔上狗鍊狗項圈 棍棒毆打逼學狗爬

惡狼保外就醫脫逃…1天內再犯強盜性侵2女 檢起訴求重刑

趁兒入監服刑 惡公公竟性侵媳婦懷孕又毛手毛腳…下場曝光

奧斯卡影帝再被提告性侵！新增3項指控 明年倫敦受審

相關新聞

修法草案…兒少遭性侵 追訴時效成年才起算

一名女童一九九九年疑遭親友性侵，成年後訴諸法律，卻因逾期提告不起訴處分，提再議、交付審判仍一路遭駁回，去年透過律師提出釋...

不讓性侵創傷綿延！律師：保障追訴權 證據可能減弱是考驗

兒少性侵追訴權時效，法務部已預告修法，趨勢大勢底定，民團另協助被害人聲請釋憲，包括暖暖Sunshine協會、民間司改會、...

性侵受害者心聲 「未曾感受司法帶來的正義或溫暖」

「我未曾感受到司法帶給我的正義或溫暖」。年幼時疑遭親友性侵聲請釋憲的當事人，聲請前夕曾傳訊給律師蔡尚謙，感嘆除了反覆申訴...

夫蒐證妻偷情 打客兄挨告

王姓男子去年在新北市一處大賣場戶外停車場，目擊妻子外遇，和一名男子衣衫不整「車震」，王盛怒之下除拿手機錄影蒐證，還動手打...

通姦除罪化後 判賠未提高

配偶外遇嚴重衝擊婚姻關係，法律上亦構成對配偶權的侵害，受害一方可依循民事途徑，向出軌配偶及第三者提起侵權行為損害賠償訴訟...

強制小女友性行為...男子請求調解被拒 判刑7年1月

彰化縣1名國中女生結交男友，男友不顧她拒絕強行發生性行為，進行一半去除保險套強制性交造成國中女生懷孕。彰化地方法院審結，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。