通姦除罪化後 判賠未提高

配偶外遇嚴重衝擊婚姻關係，法律上亦構成對配偶權的侵害，受害一方可依循民事途徑，向出軌配偶及第三者提起侵權行為損害賠償訴訟，請求精神慰撫金，輿論質疑通姦除罪化後賠償金額「未顯著提高」。依實務，法官綜合考量侵害程度、雙方社會地位、資力、原婚姻狀況等因素，判賠多落在廿萬至六十萬元間，主要因為慰撫金核定無「價目表」。

刑法通姦罪經大法官宣告違憲除罪後，外遇不再有刑事責任，但在民事訴訟上仍被認定侵害配偶權，不少民眾擔憂除罪化會導致民事賠償金額降低或難以求償，不過法院仍會根據個案，判斷精神慰撫金的數額。不少法官也坦言，民事法官獨立審判，在通姦除罪化後，賠償金「行情」並未如預期在民事判決中「獲較高補償」。

律師徐仕瑋指出，確認配偶有外遇時，首要步驟是保持冷靜並合法蒐證，證據範圍不限於性行為，任何逾越社交分際的親密行為，例如曖昧對話、親密照片、接吻、共同進出汽車旅館等，均可作為「侵害配偶權」證明。

蒐集證據後，受害者可委請律師向法院提出民事訴訟，依民法第一百八十四條及第一百九十五條，請求配偶及第三者連帶賠償，但訴訟請求權時效為知悉侵權行為人及損害時起二年內，或自侵權行為發生時起十年內。

過往判決中，曾有公眾人物外遇，法官考量被告雙方皆為公眾人物，且侵權行為情節重大，嚴重侵害原告配偶權並造成極大精神痛苦，判外遇配偶及第三人連帶賠償一百廿萬元。