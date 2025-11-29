強制小女友性行為...男子請求調解被拒 判刑7年1月
彰化縣1名國中女生結交男友，男友不顧她拒絕強行發生性行為，進行一半去除保險套強制性交造成國中女生懷孕。彰化地方法院審結，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判處這名色狼男友有期徒刑7年1月。可上訴。
判決書指出，男子到女友家中作客，進入女友房間見她躺在床上，即也躺在她身旁並伸手抱她和親吻，明知女友未滿14歲，卻對她說「我想要」等語，不顧女友口頭表示拒絕且推開他，他違反女友的意願脫去她的褲子，女友起身穿起褲子，他再度褪去男女的褲子也褪去自己的褲子，徒手把女友壓在床上發生性行為。
事後國中女生的母親發現女兒月經未按時來潮，帶她就醫檢查，發現已懷孕6周後，向醫院申請疑似性侵害事件驗傷診書，報警處理。
彰化地院審酌，國中女生已口頭明確拒絕發生性行為，男子仍強制性交犯行，導致女生懷孕、引產，嚴重侵害她的身心健全成長，惟念及男子到案坦承犯行，非無悔意，並表示願賠償女生的犯後態度，然因女生的母親表示無調解意願及不願到庭而無從協商和解事宜，並斟酌男子有肇逃、妨害秩序等前科，兼衡他自陳智識程度、家庭生活及經濟狀況一切情狀，判處有期徒刑7年1月。
