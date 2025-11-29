水電工邀女性友人返家續攤 硬上遭踹未得逞挨告

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

蔡姓水電工前年在台北市酒吧飲酒後再邀同行女性友人返家續攤，竟暗藏禍心趁女子酒醉企圖硬上遭踹未得逞挨告，新北地院日前依強制性交未遂罪判刑1年7月，可上訴。

判決指出，從事水電工程受僱人員蔡姓男子2023年11月18日晚間11時許，與心儀女子相約在台北市大安區之酒吧飲酒，結束後邀女子返回新北市三重區其租屋處續攤繼續喝，卻趁女子不勝酒力，以身高188公分壯碩體格優勢，壓制160多公分女子強行其上衣上下其手企圖霸王硬上弓。

「我沒有要做，你不是說，是來繼續喝的嗎？」受害女子奮力反抗，不斷出腳猛踹，踢開壓在身上的蔡男才得以脫身，連忙伸手抓起遭脫掉的內衣與上衣和包包遮擋，二話不說便快步直接衝出大門逃離蔡男住處，叫車直奔派出所報警。

蔡男在法庭雖坦承犯行但始終未能與受害女子達成調解並彌補損害，日前依強制性交未遂罪判刑1年7月，仍可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蔡姓水電工前年在台北市酒吧飲酒後再邀同行女性友人返家續攤，竟暗藏禍心趁女子酒醉硬上遭踹未得逞挨告，新北地院依強制性交未遂罪判刑1年7月。圖／聯合報系資料照
蔡姓水電工前年在台北市酒吧飲酒後再邀同行女性友人返家續攤，竟暗藏禍心趁女子酒醉硬上遭踹未得逞挨告，新北地院依強制性交未遂罪判刑1年7月。圖／聯合報系資料照

水電 三重 性侵 性騷擾

