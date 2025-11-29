惡狼保外就醫脫逃…1天內再犯強盜性侵2女 檢起訴求重刑

新竹監獄受刑人江昱賢涉犯強盜性侵等案判17年10個月，去年底保外就醫，今年6月初病況好轉逾期未返監，逃亡至桃園24小時期間，連續對2名應召女持刀強盜、性侵並拍攝性影片，落網後仍矢口否認，桃園地檢署依攜帶凶器強盜等罪起訴並求重刑。

起訴指出，41歲江昱賢於2024年11月4日獲准保外醫治，矯正署原通知他應於2025年6月3日返監執行，但他未如期報到，逃亡期間連續再犯重罪；今年6月20日晚間10時餘，江男入住桃園市某商務旅館，透過媒介找應召女進行性交易。

A女21日凌晨近2時抵達，立刻遭江男持美工刀威脅，並用毛巾及碎布條捆綁女子手腳，強令她交出提款卡、手機並提供密碼，得手後未將女子鬆綁，反持刀要脅脫衣性侵，同時以手機拍攝性侵過程的照片及影片。

江男於6月21日上午7時51分獨自離開旅館，隨後在附近超商分2次提領A女帳戶內共新台幣3萬1000元後離去，A女直到上午8時17分才離開旅館報警處理，桃園警方在旅館查扣毛巾、手機架及充電線等證物。

江男當晚9時入住龜山區某旅館前，先在小北百貨購買童軍繩、束帶等物，經媒介找應召女，B女於10時抵達與江男完成性交易後，22日凌晨1時39分，遭江男持刀、童軍繩綁住手腳、拍裸照，江隨後恐嚇「若報警的話，將散布前開拍攝之裸照」，命她交出身上現金2萬1000元、身分證及健保卡，江男得手後於凌晨2時離開，女子5分鐘後立刻報警，龜山警方在旅館查扣童軍繩及美工刀。

江男落網後，坦承拍攝A、B2女的性影像，但矢口否認有強盜及強制性交等犯行，辯稱與A女共謀詐取經紀人財物，才會用毛巾及電線綑綁，不僅否認有性交行為也否認強盜財物，並稱A女可掛失提款卡。

檢方清查，依據A女就醫驗傷採證結果，檢體檢出男性Y染色體DNA型別與江男相符，證明有性交行為，且從江所拍錄影畫面可見，A女表情畏懼以手遮臉、查扣2隻行動電話皆無所稱與經紀人商討交付財物的對話或是通聯紀錄，旅館監視器顯示，早在A女上午8時17分脫身求救前，江於7時56分離開旅館便已領走A女的錢，足認江對A女強制性交及強盜財物，共謀說的辯詞實屬卸責，不足採信。

就B女部分，江男辯稱因與經紀人協商性交易及包夜代價喬不攏，經紀人允諾將錢退還，他沒有強盜B女財物，至於拍攝B女的性影像，則是性交易方案內容可要求的服務，他沒強迫B女拍性影片等語。

檢方調查，扣案手機仍查無對話紀錄，也沒有留下與經紀人商談或允諾退款等相關訊息，且他在入住旅館前就備妥童軍繩和束帶等物，顯然是預謀犯案，現場並扣得犯案美工刀，認定江的辯詞同樣不足採信。

檢方認為，江對A、B女分別犯下攜帶凶器強盜而強制性交罪嫌、攜帶凶器強盜及以強暴方式拍攝性影像罪嫌；請審酌被告江男早年即犯有強盜而強制性交等犯行，竟仍不思悔悟，以相同手法故技重施，造成2名被害女子難以復原傷害。